W trakcie diety czekoladowej korzystamy z dobrodziejstw zdrowej gorzkiej czekolady, jedząc 2 kostki przed każdym z 3 posiłków. Wspomagamy się dużą ilością niegazowanej wody oraz dodatkiem przyspieszających spalanie tłuszczu przypraw.

Na czym polega dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa to trzydniowa (do stosowania raz na miesiąc) dieta odchudzająca 1000 kalorii dziennie, w której pół godziny przed każdym śniadaniem i obiadem oraz około godziny 16.00 (wtedy spada poziom cukru we krwi) zjadamy 2 kostki gorzkiej czekolady. Najlepsze działanie posiada czekolada o wysokiej zawartości kakao (od 90 do 99%) – zmniejsza ona apetyt, szczególnie na potrawy słone, słodkie, tłuste, długotrwale syci.

Posiłki w diecie czekoladowej też powinny być słodkie – naleśniki z kremem, muesli z rodzynkami, owoce z polewą czekoladową.

Jedzenie gorzkiej czekolady chroni przed podjadaniem wysoko kalorycznych przekąsek, na które zwykle mamy ochotę gdy spada poziom cukru we krwi. W efekcie zjada się mniejszy posiłek, mija też ochota na deser.

6 kostek czekolady dziennie (36 g) zawiera bezpieczną ilość fenyloetyloaminy, która jest substancją psychoaktywną, powodującą euforię i w zbyt dużej dawce uzależnia. W gorzkiej czekoladzie znajduje się dużo:

magnezu, który koi układ nerwowy,

przeciwutleniaczy, redukujących ryzyko powstawania zakrzepów,

potasu, usprawniającego pracę serca, krążenie krwi i gospodarkę wodna organizmu,

witamin A, B,

składników mineralnych.

Gorzka czekolada łączona z właściwymi produktami (z pełnowartościowym białkiem i błonnikiem) redukuje ciężar ciała bezstresowo i bez wyrzutów sumienia, gdyż czekolada pobudza wytwarzanie hormonów szczęścia – endorfin. Zawiera dużo błonnika, zwiększającą poziom energii kofeinę, a także ułatwiającą spalanie tłuszczu teobrominę. W trakcie trwania diety pijemy dużo wody między posiłkami, nie jemy innych słodyczy, wspomagamy się natomiast przyprawami przyspieszającymi spalanie tkanki tłuszczowej – cynamonem, chilli, kardamonem, imbirem. Wcześniej warto wykonać próbę uczuleniową na kakao.

Przykładowy jadłospis dla osób na diecie czekoladowej

Oto przykłady posiłków na 3 dni diety:

śniadanie: muesli czekoladowe z rodzynkami, migdałami i jogurtem lub chudym mlekiem, z dodatkiem cynamonu i imbiru, czekoladowa babeczka z wiśniami, chleb z twarożkiem z brzoskwinią i kakao;

obiad: naleśnik z bananem ze słodką polewą z dodatkiem chili, czekoladowy budyń na chudym mleku, kaszka kukurydziana z mlekiem i czekoladą;

kolacja: chrupkie pieczywo z owocami i kremem orzechowym, owoce z rozpuszczoną w garnuszku czekoladą z kardamonem, wafle ryżowe z sosem waniliowym.

Cieszenie się słodkim smakiem przez 3 dni przy każdym posiłku i pomiędzy nimi skutkuje u niektórych obrzydzeniem do słodyczy i podjadania na dłuższy czas, co jest pozytywnym skutkiem diety.

Wady diety czekoladowej

Diecie czekoladowej zarzuca się zbyt małą zawartość składników odżywczych oraz dzienną kaloryczność (1000 kalorii to nie drastycznie niewiele, ale wciąż za mało). Wystąpią więc związane z tym typowe objawy niedostarczenia ciału wystarczającej porcji kalorii: osłabienie, omdlenia, zaburzenia koncentracji uwagi, rozdrażnienie, problemy z cerą, włosami, defekacją. Szybki powrót utraconej wagi – efekt jojo występuje zazwyczaj właśnie w tego typu dietach: niskokalorycznych, bez okresu przygotowania do niej i wyjścia z niej.