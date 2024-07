Dania z kaszy kuskus można przygotować szybko i łatwo, bo zaledwie w 5 minut. Kasza kuskus zawiera witaminy i minerały pozytywnie wpływające na organizm ludzki. Jest też źródłem białka i błonnika, przy tym jest lekkostrawna i delikatna dla układu pokarmowego.

Wartości odżywcze kasy kuskus i jej wpływ na organizm

Właściwości kaszy kuskus wynikają z jej wartości odżywczych. Kasza kuskus jest lepszym źródłem białka niż inne kasze, białko to łatwo się przyswaja, dlatego pozytywnie wpływa na odbudowę tkanek w organizmie i budowę mięśni. Kasza ma niewiele tłuszczu, za to zawiera spore ilości błonnika, witamin i minerałów. Ze względu na wysoką kaloryczność kasza kuskus w diecie nie powinna być produktem podstawowym. Zalecana jest osobom z problemami z układem trawienia. Jest lekkostrawna i nie podrażnia przewodu pokarmowego. Wspiera też odkwaszanie organizmu.

Wartości odżywcze w 100 g kaszy kuskus:

Kalorie: 360 kcal,

Białko: 13 g,

Tłuszcze: 1g,

Węglowodany:

Błonnik: 5 g,

Niacyna: 3,5 mg,

Fosfor 170 mg.

Kasza kuskus zawiera też małe ilości żelaza, wapnia, sodu i kwasu foliowego.

Sposób przyrządzania kaszy kuskus – przepisy

Kasza kuskus w diecie powinna być stosowana z warzywami, najlepiej o dużej zawartości witaminy C – dzięki temu organizm lepiej wchłonie zawarte w kaszy żelazo. Przygotowanie kaszy kuskus jest niezwykle proste: wystarczy zalać kaszę wrzątkiem tak, by woda sięgała centymetr ponad poziom kaszy, a następnie zakryć miseczkę na 5 minut. Wodę trzeba odrobinę posolić, można też dodać suszone zioła, wtedy kaszka będzie aromatycznym dodatkiem np. do duszonych warzyw czy mięsa lub jako nadzienie. Cena kaszy kuskus to około 12 zł za 1 kg, jest wyższa w przypadku kuskusu ekologicznego i może sięgać nawet 34 zł za 1 kg.

Przepis na kaszę kuskus z warzywami i sosem pomidorowym

Składniki:

1½ szklanki kaszy kuskus,

1 cukinia,

2 papryki,

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

3 ząbki czosnku,

1 cebula,

½ łyżeczki rozmarynu,

3 łyżki oleju,

1 łyżeczka mielonej słodkiej czerwonej papryki,

sól do smaku.

Stopień trudności: łatwe

Czas wykonania: 15 minut

Ilość porcji: 4

Sposób przygotowania:

1. Kaszę kuskus zalej wrzątkiem z dodatkiem soli, by woda sięgała centymetr ponad poziom kaszy, nakryj naczynie pokrywką.

2. Cebulę i czosnek pokrój drobno.

3. Cukinię i paprykę pokrój na mniejsze części, np. w plasterki czy grubą kostkę.

4. Podsmaż na oleju czosnek i cebulę z dodatkiem słodkiej papryki w proszku.

5. Dodaj paprykę i cukinię i smaż na dużym ogniu przez 2 minuty.

6. Dodaj koncentrat wymieszany z 3 łyżkami wody i gotuj przez kolejne 5 minut.

7. Dodaj sól i rozmaryn.

8. Kaszę kuskus wymieszaj z przygotowanym sosem warzywnym i podawaj.