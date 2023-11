Czarny ryż to bogactwo minerałów, witamin oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, dlatego wykorzystywany jest nie tylko w kuchni, ale i przemyśle kosmetycznym. Z surowca tworzy się głównie głęboko oczyszczające maseczki na twarz oraz kremy o właściwościach detoksykujących.

Kosmetyki do twarzy z czarnym ryżem, często występują z dodatkiem węgla z afrykańskiego drzewa ubame. Połączenie obydwu składników powoduje, że powstałe kremy i maseczki wykazują silne działanie detoksykujące, chronią przed zanieczyszczeniami powietrza, np. smogiem, a także długotrwale nawilżają i odżywiają cerę, przywracając jej zdrowy i promienny wygląd.

Czarny ryż – właściwości kosmetyczne

Naturalne kosmetyki tworzone na bazie czarnego ryżu to jedne z najbardziej popularnych preparatów pielęgnacyjnych wśród mieszkanek wschodnich krańców świata. Produkty cieszą się dużym uznaniem wśród kobiet, głównie dlatego, że są bardzo delikatne w działaniu i sprawdzają się w pielęgnacji cery wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Czarny ryż jest bogatym źródłem witamin z grupy B, żelaza, potasu oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, które skutecznie natłuszczają skórę i chronią ją przed przesuszeniem. Zawarte w surowcu fitosterole wzmacniają naskórek oraz zapobiegają utracie wody.

Olej ryżowy – właściwości

Z łusek czarnego ryżu powstaje również olej o cennych właściwościach kosmetycznych, który także stanowi częsty składnik preparatów pielęgnacyjnych do twarzy. Olej ryżowy jest cennym źródłem witaminy E, czyli silnego antyoksydantu, który zwalcza wolne rodniki, spowalniając tym samym proces starzenia się skóry. Olejek działa przeciwzapalnie, nawilża i przywraca cerze zdrowy i promienny wygląd.

Czarny ryż w kosmetykach

Na bazie czarnego ryżu powstają głównie kremy i maseczki na twarz. Kosmetyki z ryżem występują najczęściej w połączeniu z innym składnikiem o silnych właściwościach detoksykacyjnych, np. węglem aktywnym. W efekcie powstają maseczki i kremy do twarzy, które skutecznie absorbują zanieczyszczenia ze skóry oraz uodparniają ją na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, jak: zanieczyszczenia powietrza, słońce, wiatr. Naturalne kosmetyki na bazie czarnego ryżu długotrwale nawilżają, odżywiają i nadają cerze zdrowego, naturalnego kolorytu. Ryżowa maska lub krem do twarzy przeznaczone są do każdego rodzaju cery, a zwłaszcza wrażliwej i alergicznej, ponieważ nie powodują podrażnień i są przyjazne dla skóry.