Naturalne kosmetyki pozyskiwane z roślin, np. olej rzepakowy tłoczony na zimno, stanowią doskonałe uzupełnienie codziennej pielęgnacji cery suchej, wrażliwej, trądzikowej, a także z pierwszymi oznakami starzenia się skóry. Produkt sprawdza się również do pielęgnacji włosów. Olej rzepakowy można wykorzystać do zabiegu olejowania kosmyków.

Olej rzepakowy tłoczony na zimno, oprócz kosmetycznych właściwości, korzystnie wpływa także na zdrowie człowieka. Naturalny preparat pozytywnie oddziałuje na przemianę materii, wspomaga leczenie łuszczycy, a także ochrania przed takimi chorobami, jak: miażdżyca, zapalenie stawów czy schorzenia serca.

Olej rzepakowy - właściwości kosmetyczne

Naturalny olej pozyskiwany z rzepaku jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, z których szczególnie korzystnie wpływa na urodę kwas omega-3. Pozyskiwany jest metodą tłoczenia oleju na zimno. Olej rzepakowy nierafinowany zawiera w sobie witaminę E, nazywaną również witaminą młodości, która chroni przed wolnymi rodnikami, przez co naturalnie przeciwdziała powstawaniu zmarszczek i starzeniu się. Produkt wykorzystywany jest również w kosmetyce, dzięki zawartości witaminy K, która łagodzi zmiany naczynkowe i trądzikowe, a także prowitaminy A (beta-karoten) łagodzącej podrażnienia skórne.

Olej spożywczy na twarz - maseczki i serum pod oczy

Naturalny olej rzepakowy, dzięki swoim właściwościom nawilżającym i przeciwstarzeniowym, idealnie sprawdza się jako dodatek do maseczki na twarz. W zależności od potrzeb cery, można dodać do oleju składniki, które wzmacniają działanie, np. rumianek, miód, owoce.

Maseczka na trądzik i zmarszczki

Cera trądzikowa wbrew pozorom również wymaga nawilżenia, ale jednocześnie stosowania preparatów, które działają przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Do wykonania domowej maseczki na trądzik potrzeba: 2 łyżek jogurtu naturalnego, 1 łyżkę oleju rzepakowego oraz 1 łyżkę zaparzonego wcześniej rumianku. Po wymieszaniu składników na gładką masę, należy nałożyć ją na oczyszczoną skórę twarzy (omijając okolice oczu), pozostawić na 10 minut, a następnie spłukać obficie ciepłą wodą. Jogurt naturalny delikatnie rozjaśni i odżywi cerę, olej rzepakowy nawilży i wygładzi zmarszczki, a rumianek złagodzi podrażnienia skórne powstałe w wyniku trądziku.

Maseczka nawilżająca dla wrażliwej i suchej cery

Olej rzepakowy ma delikatne działanie, dlatego do pielęgnacji cery mogą go używać osoby ze skórą wrażliwą i skłonną do podrażnień. Do wykonania maseczki nawilżającej potrzeba: ⅓ zblendowanego banana i dojrzałego awokado, 1 łyżki miodu i 1 łyżki oleju rzepakowego. Składniki, po wymieszaniu na gładki krem, nakłada się na twarz i zmywa po 10-15 minutach. Banan i olej rzepakowy silnie odżywią i uelastycznią cerę, a awokado oraz miód głęboko ją nawilżą.

Olej rzepakowy pod oczy

Olej rzepakowy, dzięki zawartości witaminy E, czyli naturalnego antyoksydantu, przeciwdziała starzeniu się skóry. Preparat można więc stosować jako serum pod oczy, które nawilży i odżywi delikatną skórę, a także wygładzi drobne zmarszczki.

Olej rzepakowy na skórę głowy i włosy

Olej rzepakowy sprawdza się jako kosmetyk do olejowania włosów. Najlepsze efekty uzyska się, stosując naturalny kosmetyk na kosmyki o średniej porowatości. Ogólną kondycję czupryny, czyli porowatość włosów, określa się na podstawie rozchylenia ich łusek, podatności na stylizację czy wilgoć. Olejowanie włosów olejem rzepakowym można przeprowadzić na sucho lub na mokro. Zabieg wzmocni cebulki, głęboko nawilży i wygładzi kosmyki i sprawi, że będa one gładkie i miękkie w dotyku.