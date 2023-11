Wosk candelilla w kosmetyce stosowany jest jako składnik konsystencjotwórczy (zwiększający lepkość), głównie do formowania pomadek, ale i do tworzenia masełek, maści, balsamów i kremów. Produkt roślinny to silny emolient, o działaniu natłuszczającym, wygładzającym, zmiękczającym i uelastyczniającym.

Candelilla to najbardziej błyszczący wosk spośród wszystkich dostępnych wosków na rynku kosmetycznym. Z tego też względu jest on częstym składnikiem pomadek, błyszczyków oraz balsamów do ust.

Wosk candelilla - charakterystyka

Wosk candelilla pozyskiwany jest z wilczomlecza - rośliny rosnącej głównie w Meksyku. Produkt dostępny jest w postaci żółtych i twardych płatków o różnej wielkości. Wosk, w zimnej postaci, jest bezzapachowy. Topnieje w temperaturze ok. 68-73 stopni Celsjusza i dopiero rozgrzany, zapachem przypomina lekko wosk pszczeli. Produkt nie rozpuszcza się w wodzie, a jedynie w acetonie lub benzolu.

Wosk candelilla - właściwości kosmetyczne

Wosk candelilla to źródło wolnych kwasów tłuszczowych, węglowodorów, estrów oraz żywic, co czyni z niego silny emolient, który jest często wykorzystywany jako składnik kosmetyków. Produkt już w niskich stężeniach wykazuje cenne właściwości kosmetyczne. Wosk candelilla silnie natłuszcza, wygładza, regeneruje, uelastycznia, a także nawilża, zapobiegając jednocześnie przed odparowywaniem wody z zewnętrznej warstwy skóry.

Wosk candelilla - zastosowanie w kosmetyce

Ze względu na wysoką temperaturę topnienia wosk candelilla jest idealną bazą do różnego rodzaju sztyftów, np. pomadek, szminek i balsamów do ust. Naturalny kosmetyk pochodzenia roślinnego wykorzystywany jest także jako dodatek do:

kosmetyków do stóp i dłoni,

balsamów, kremów i masełek do ciała,

ziołowych maści,

mocno natłuszczających masełek do zniszczonych dłoni i paznokci,

pomadek, błyszczyków, balsamów, sztyftów do ust (nadając im lśniący połysk),

natłuszczających kremów do cery przesuszonej i dojrzałej.

Po rozpuszczeniu, candelilla przypomina trochę wosk pszczeli, dlatego czasem wykorzystywany jest jako roślinna alternatywa produktu. Naturalne płatki woskowe zwykle służy jako stabilizator oraz składnik konsystencjotwórczy w produktach do pielęgnacji twarzy i ciała.