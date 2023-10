Agnieszka Kaczorowska od niemal pięciu lat jest szczęśliwą żoną Macieja Peli, którego poznała podczas... rozmowy o pracę, kiedy otwierała własną szkołę tańca! W rozmowie z Party.pl Kaczorowska śmieje się:

Ich małżeństwo uchodzi za perfekcyjne, czy mają czasami kryzysy?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela są niezwykle zgraną parą i szczęśliwymi rodzicami dwóch uroczych córek - Emilii i Gabrieli. W ich życiu nie brakuje jednak problemów i słabszych chwil, o czym sam niedawno pisał mąż Kaczorowskiej. Agnieszka w rozmowie z Party.pl zdradziła jednak, jakie ma sposoby, by przetrwać wszelkie doły:

Życie jest sinusoidalne. [..] Nawet jak jest źle, a czasami jest źle, w każdym obszarze życia, związkowym też, jest góra dół, to tak też jest ok. To jest potrzebne, żeby na nowo czegoś o sobie się dowiedzieć, żeby przegadać, żeby zaktualizować dane na swój temat. Wszyscy się zmieniamy, to jest nauka potwierdzona. Nasz mózg ma właściwości ciągłej zmiany - mówi nam Agnieszka Kaczorowska.