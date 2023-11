Mleko kozie stosowane jest w kosmetyce na takie problemy, jak: szorstka i sucha skóra czy zmarszczki. Naturalny produkt pochodzenia zwierzęcego jest częstym dodatkiem balsamów nawilżających, kremów do stóp, a także maseczek przeciwzmarszczkowych.

Kozie mleko wykorzystywane jest również w przemyśle spożywczym Produkt to lekkostrawny napój, który organizm ludzki łatwo przyswaja. Mleko kozie, w przeciwieństwie do krowiego, nie zawiera białek, które są najczęstszą przyczyną reakcji alergicznych. Produkt to również bogate źródło oligosacharydów, odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie flory bakteryjnej jelit.

Kozie mleko - właściwości kosmetyczne

Kozie mleko zawiera w sobie cenny dla urody kwas linolowy, który chroni skórę przed utratą wody, a także przyspiesza procesy regeneracyjne naskórka. Naturalny produkt pochodzenia zwierzęcego uelastycznia i ujędrnia skórę. Mleko kozie, dzięki zawartości witamin z grupy B, zmiękcza zrogowaciały naskórek i zapobiega jego pękaniu. Kosmetyki na bazie koziego mleka mogą być stosowane u osób z wrażliwą cerą, ponieważ cenne proteiny będące w jego składzie łagodzą podrażnienia i dodatkowo tworzą na skórze ochronny film, co często stanowi ukojenie dla cery podrażnionej, np. nadmiernym opalaniem.

Mleko kozie - zastosowanie w kosmetyce

Kozie mleko wykorzystywane jest do produkcji kosmetyków pielęgnacyjnych, zarówno do ciała, twarzy, stóp ale i włosów. Preparaty na bazie naturalnego składnika wykazują silne działanie nawilżające. Mleko kozie można zatem znaleźć w takich kosmetykach, jak: balsamy i kremy dla suchej skóry, a także produktach do zmiękczania zrogowaciałego naskórka i szorstkich pięt. Zawarta w kozim mleku laktoferyna przeciwdziała wolnym rodnikom, dlatego jest on składnikiem kosmetyków przeciwzmarszczkowych, takich jak: maseczki na twarz czy serum pod oczy.

Kozie mleko na włosy

Dzięki silnym właściwościom nawilżającym, kozie mleko, idealnie sprawdza się do pielęgnacji zniszczonych i suchych kosmyków. Maseczki do włosów z dodatkiem preparatu, wygładzają i nadają blasku czuprynie. Naturalne proteiny koziego mleka odbudowują również uszkodzenia włosów, wzmacniając je i zapobiegając ich łamliwości. Szampony, odżywki i maseczki na włosy ułatwiają również rozczesywanie i przywracają zdrowy wygląd.