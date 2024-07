Dieta bogata w błonnik może ci pomóc w odchudzaniu. Przyjrzyj się jej uważnie i sprawdź sama, jaki wpływ na twoje ciało ma witalny błonnik.

Skład błonnika witalnego

Błonnik witalny jest to suplement diety o stuprocentowo naturalnym składzie. W 80% składa się z nasion babki płesznik, w 20% z łupin nasiennych babki jajowatej.

Jak błonnik może pomóc w odchudzaniu?

Błonnik witalny jest szczególnie polecany osobom z nadwagą i otyłością. Poprawia przemianę materii, usprawnia pracę jelit, zmniejsza uczucie głodu oraz ogranicza wchłanianie tłuszczu. Ponadto oczyszcza organizm z toksyn oraz ubocznych produktów przemiany materii, co może bardzo korzystnie wpłynąć na proces odchudzania.

Kiedy jeszcze może okazać się pomocny? Jego działanie z pewnością docenią osoby zmagające się z chronicznymi zaparciami, czy hemoroidami, chorzy na cukrzycę oraz osoby wysokim z cholesterolem. Błonnik witalny reguluje poziom glukozy i cholesterolu we krwi.

Jaka jest dzienna dawka błonnika?

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby dziennie przyjmować z pożywieniem 20-40 g błonnika. Niestety, zazwyczaj nasza dieta nie dostarcza wystarczającej ilości tego składnika, dlatego można sięgnąć po dostępne na rynku suplementy. Błonnik witalny można stosować 3 razy dziennie. Trzy łyżeczki preparatu rozpuszcza się w pół litra wody lub soku.

Aby najlepiej wykorzystać jego odchudzające działanie poleca się stosować go 2-3 godziny przed lub bezpośrednio po posiłku. Błonnik witalny pęczniejąc zwiększa uczucie sytości, przez co mniej zjemy i dłużej pozostaniemy najedzeni. Trzeba jednak pamiętać, aby podczas suplementacji błonnika pić dużo wody – przynajmniej 2 litry dziennie.

Jedyną niedogodnością podczas przyjmowania błonnika witalnego może okazać się jego niedobry smak. W bardzo prosty sposób można poradzić sobie z tym problemem. Wystarczy z ulubionych składników skomponować pyszne smoothie. Możliwości jest wiele – można wykorzystać mleko, jogurt naturalny, ulubione owoce.

Na co należy uważać przy stosowaniu błonnika?

Błonnik witalny może wchodzić w interakcje z dotychczas przyjmowanymi lekami (m.in. obniżać wchłanianie niektórych leków nasercowych oraz preparatów witaminowych), dlatego należy go stosować pół do godziny przed lub po zażyciu innych leków. Preparatu nie należy stosować w postaci suchego proszku, ponieważ może to doprowadzić do niedrożności jelit. Jeśli zauważymy, że po zastosowaniu błonnika mamy nudności, wymioty, nasilone zaparcia czy krwawienia z odbytu, powinniśmy jak najszybciej przerwać przyjmowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Błonnik jest preparatem stuprocentowo naturalnym, który pomoże nam nie tylko w odchudzaniu, ale też uregulowaniu wielu innych czynności organizmu. Możesz go kupić w czystej postaci w każdej aptece. Gdy masz problemy z nadwagą, pamiętaj o nim, robiąc codziennego zakupy.