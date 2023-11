Naturalne kosmetyki, takie jak glinka kosmetyczna, to sposób na domową pielęgnację cery. Surowiec w niebieskim odcieniu polecany jest do skóry suchej, wrażliwej, atopowej, a także dojrzałej, która wymaga odżywienia, regeneracji i ujędrnienia.

Reklama

Niebieska glinka to drobny proszek, który w połączeniu z wodą tworzy treściwą pastę, gotową do użycia na skórę. Im surowiec ma jaśniejszy kolor, tym jego jakość jest lepsza. Najbardziej wartościowa błękitna glinka, pozyskiwana na głębokości ok. 60 m, określana jest mianem żywej substancji ziemi, gdyż zawiera w sobie ponad 30 cennych pierwiastków, takich jak: krzem, magnez, glin, żelazo, potas, wapń.

Niebieska glinka kosmetyczna - właściwości i działanie

Błękitna glinka kosmetyczna jest bogata w składniki mineralne, takie jak: krzemionka, glin, żelazo, potas, sód, magnez oraz wapń. Bogaty skład surowca powoduje, że wykazuje on cenne dla skóry właściwości. Niebieska glinka delikatnie wygładza i rozjaśnia skórę, zmniejsza zaskórniki, skutecznie tonizuje a także działa dezynfekująco. Naturalny kosmetyk odżywia cerę a także wykazuje silne działanie przeciwzapalne, regeneracyjne i łagodzące, dlatego mogą go stosować osoby ze skórą wrażliwą, suchą, a także atopową. Niebieska glinka kosmetyczna polecana jest również do pielęgnacji cery dojrzałej, która potrzebuje odżywienia i ujędrnienia, a także z problemami z nadmierną produkcją zaskórników czy przebarwieniami.

Błękitna glinka kosmetyczna - jak stosować?

Błękitna glinka to uniwersalny kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji, nie tylko skóry twarzy i ciała, ale także włosów. Surowiec kosmetyczny może być bezpiecznie stosowany 1-2 razy w tygodniu.

Maseczka do twarzy i ciała z niebieskiej glinki

Odpowiednią ilość proszku wystarczy połączyć z ulubionym olejkiem pielęgnacyjnym (np. arganowego , z awokado, z pestek malin) oraz wodą kwiatową (np. różaną, lawendową). Na skórę twarzy wystarczy czubata łyżeczka glinki, łyżeczka olejku i łyżeczka hydrolatu. Po dokładnym wymieszaniu wszystkich składników, pastę należy nałożyć na oczyszczoną i suchą twarz, a po 10-15 minutach - spłukać ją obficie letnią wodą.

Reklama

Maseczka do włosów

Maseczka do włosów z niebieskiej glinki wzmacnia włosy, poprawia ukrwienie skóry głowy oraz działa przeciwłupieżowo. Aby wykonać domową maseczkę, wystarczy 10 g glinki połączyć z 1 kurzym żółtkiem i 20 ml kwiatowej wody. Powstałą substancję należy nałożyć na włosy i zmyć ciepłą wodą po 15 minutach.