Czerwona glina to naturalny kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju cery, także wrażliwej, naczynkowej oraz z trądzikiem różowatym. Jest to produkt o wielu zastosowaniach, ponieważ sprawdza się on np. jako: maseczka, okład, odżywka.

Reklama

Glinki kosmetyczne to naturalne kosmetyki bogate w cenne dla urody pierwiastki oraz substancje mineralne. Do najpopularniejszych glinek należą: glinka zielona, biała, niebieska i czerwona. Kosmetyk dostępny jest w wersji sproszkowanej do samodzielnego przyrządzania maseczek czy okładów na ciało. Glinki kosmetyczne bywają również składnikiem różnego rodzaju kosmetyków, np.: past do mycia twarzy, kremów.

Czerwona glinka – właściwości kosmetyczne

Czerwona glinka to proszek w rdzawym kolorze oraz neutralnym zapachu. Zawiera dużą ilość krzemu, który bierze udział w tworzeniu się tkanki łącznej, łagodzi stany zapalne oraz leczy trądzik pospolity i różowaty. Kosmetyk pobudza procesy naprawcze skóry, poprawia krążenie krwi a także wzmacnia kruche naczynka. Właściwości regeneracyjne, naprawcze i łagodzące powodują, że czerwona glinka polecana w pielęgnacji cery naczynkowej, wrażliwej oraz skłonnej do podrażnień, ale wykazuje również skuteczne działanie w kontakcie z cerą trądzikową, tłustą i mieszaną.

Czerwona glinka w pielęgnacji cery

Kosmetyczna glinka o czerwonej barwie, dzięki swoim cennym właściwościom, sprawdza się, przede wszystkim, w pielęgnacji cery naczynkowej i wrażliwej, która potrzebuje silnej regeneracji oraz odżywienia. Naturalny kosmetyk wspomaga również walkę z trądzikiem różowatym, nadmiernym przetłuszczaniem się skóry twarzy. Dodatkowo glinka delikatnie ujędrnia cerę oraz poprawia jej koloryt, przez co skóra wygląda na bardziej wypoczętą, promienną i naturalnie zarumienioną.

Czerwona glinka – jak stosować?

Czerwona glinka to produkt do pielęgnacji skóry twarzy, całego ciała, ale również i włosów. Naturalny kosmetyk, w postaci proszku, można wykorzystać jako:

Reklama