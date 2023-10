Kiedy dni robią się krótsze, coraz częściej marzymy o czasie spędzonym w domowych pieleszach. Gruby koc, ciepła herbata i wciągająca książka? A może seans filmowy z przyjaciółmi przy przekąskach i dzbanku naparu? Brzmi jak wieczór idealny!

Zielona herbata jest fit!

Wybierz zieloną herbatę, a nie dość, że miło spędzisz czas, to jeszcze wspomożesz swój organizm. Napar z jej liści dostarcza nam wiele drogocennych składników. Przykład? Zawarte w herbacie polifenole działają antyoksydacyjnie, co oznacza, że „wymiata” wolne rodniki z organizmu. Warto wiedzieć, że to właśnie one odpowiadają za proces starzenia się i rozwój niektórych chorób.

A to nie koniec zalet tego magicznego napoju. Świetnie nadaje się dla osób, które dbają o linię albo próbują zrzucić kilka kilogramów. Źródła naukowe potwierdzają, że zielona herbata wspomaga metabolizm wątroby i oczyszcza organizm z toksyn.

Jak pić zieloną herbatę?

Wszystko zależy od tego, jaki chcesz osiągnąć efekt. Jeśli napój ma cię pobudzić (zielona herbata ma w swoim składzie teinę, substancję działającą podobnie do kofeiny), parzmy go krótko – przez około 2,3 minuty. Będzie działać nieco wolniej niż kawa, ale jest równie skuteczna. Nie dość, że dodaje energii, pobudzając ośrodkowy układ nerwowy, to znacznie poprawia koncentrację. Dłuższe parzenie zielonej herbaty uwolni jej właściwości relaksujące. Napój będzie miał też nieco gorzkawy smak.

Ważna jest także temperatura wody. Pamiętaj o tym, że zielona herbata nie lubi wrzątku. Najlepsza będzie temperatura około 90°C. Zanim zalejesz torebki czy liście wodą, odczekaj chwilę, żeby nie „przeparzyć” napoju.

Odkryj zieloną herbatę na nowo

Szukasz zdrowej i pysznej herbaty? Produkty marki Big-Active są dostępne w tylu smakach i aromatach, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Postaw na klasyczny smak zielonej (uwielbiany od ponad tysiąca lat), albo wybierz ten z maliną i marakują, z papają i jagodami goi, z pigwą i granatem czy z opuncją i mango.

Oryginalne połączenia – wyrazisty smak zielonej herbaty z dodatkiem owoców i płatków kwiatów zadowoli najbardziej wybredne podniebienia! Możesz dodać rozgrzewające przyprawy, imbir albo miód (pamiętaj, tylko żeby nie zalewać go wrzątkiem. Łyżeczka miodu dodana do gorącej herbaty nie ma żadnych wartości odżywczych).

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na napój w torebkach, czy duże liście, możesz liczyć na 100 % naturalnego smaku. Już sam rytuał parzenia zielonej herbaty daje cenną chwilę relaksu. Idealny pomysł na zdrową i smaczną jesień!

