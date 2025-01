Elon Musk zaskoczył użytkowników X, zmieniając nazwę na X. Na profilu widnieje teraz nazwa: "Kekius Maximus".

Reklama

Elon Musk zmienił imię i nazwisko na X

Nowa nazwa Elona Muska, "Kekius Maximus", nawiązuje do memów internetowych, a konkretnie do postaci żaby Peppe, która od lat jest symbolem różnorodnych ruchów kulturowych i politycznych. Zastosowanie łacińskiego przydomka przypomina stylizację antycznych gladiatorów, co wzbudziło wiele skojarzeń z siłą, odwagą, ale i specyficznym poczuciem humoru Muska. Żabę Peppe postać z komiksów Matta Furiego, zyskała popularność jako mem, ale stała się też symbolem kontrowersyjnym, wykorzystywanym przez różne grupy internetowe, w tym ruchy alt-right. Musk, świadomy siły przekazu internetowych symboli, wielokrotnie odnosił się do kultury memowej, co sprawia, że jego wybór awatara wywołał różnorodne reakcje – od zachwytu po krytykę.

ANGELA WEISS/AFP/East News

Elon Musk, a powiązania z kryptowalutami

Elon Musk niejednokrotnie wykorzystywał swoje działania w mediach społecznościowych do wpływania na kursy kryptowalut, takich jak Dogecoin czy Bitcoin. Użytkownicy X spekulują, że wybór postaci Pepe może sugerować zainteresowanie memecoinami – kryptowalutami bazującymi na popularnych memach. Czy "Kekius Maximus" to sygnał dla rynku kryptowalut? Jak na razie brak oficjalnych informacji od Muska na ten temat.

Zmiana nazwy na "Kekius Maximus" wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Jedni widzą w tym kolejną manifestację humoru Muska, inni dopatrują się głębszych znaczeń związanych z kulturą gladiatorów czy strategią biznesową. Dyskusje koncentrują się także na potencjalnych konsekwencjach takiej zmiany wizerunkowej.

Możliwe motywy Elona Muska

Choć Elon Musk nie wyjaśnił jeszcze, co zainspirowało go do tej zmiany, można przypuszczać, że jest to kolejny element budowania jego wizerunku jako ekscentrycznego lidera. Musk wielokrotnie podkreślał swoją fascynację kulturą internetową, a jego działania na platformie X często wykraczają poza standardowe praktyki biznesowe, stając się elementem globalnej rozrywki.

Zmiana nazwy Elona Muska na "Kekius Maximus" jest kolejnym przykładem na to, jak właściciel X wykorzystuje platformę do kreowania nieoczywistych przekazów. Bez względu na to, czy jest to tylko żart, czy element większej strategii, wywołuje ona falę spekulacji i stawia Muska ponownie w centrum uwagi.

Reklama

Zobacz także: Ujawniono oszałamiającą kwotę pieniędzy, jaką Elon Musk wydał, aby pomóc wygrać Trumpowi

Alex Brandon/Associated Press/East News