Arbuz nie odchudza, chociaż składa się w ponad 90% z wody. Wysoki indeks glikemiczny tych owoców sprawia, że krótko po zjedzeniu arbuza odczuwa się głód. Dzięki zawartości składników mineralnych i cytruliny (organiczny związek chemiczny z grupy α-aminokwasów) arbuzy wspierają regenerację organizmu po ćwiczeniach.

Indeks glikemiczny to procentowo wyrażona prędkość wzrostu poziomu glukozy we krwi po zjedzeniu danego produktu w stosunku do wzrostu poziomu cukru po przyjęciu takiej samej ilości czystej glukozy. To znaczy, że indeks glikemiczny danej potrawy wskazuje, jak szybko po jej zjedzeniu rośnie poziom cukru w porównaniu z przyjęciem czystej glukozy.

Wysoki indeks glikemiczny oznacza duży i szybki wzrost stężenia glukozy we krwi, a niski indeks glikemiczny – powolne przyswojenie zjedzonych węglowodanów.

Kalorie w arbuzie a odchudzanie

Arbuz w 100 gramach ma 30 kalorii. Mogłoby się zatem wydawać, że ilość kalorii w arbuzie plasuje go na czele listy produktów dozwolonych w diecie odchudzającej. Jednak duża zawartość cukru w arbuzach sprawia, że osoby odchudzające się nie powinny jeść ich w większych ilościach. Dojrzały arbuz może zastąpić słodycze, można z niego zrobić pyszną lemoniadę, a schłodzony znakomicie nadaje się też na orzeźwiające drugie śniadanie lub podwieczorek.

Indeks glikemiczny arbuza

Mogłoby się wydawać, że arbuz odchudza, bo w ponad 90% składa się z wody i ma mało kalorii. Lepiej go jednak unikać, będąc na diecie. Indeks glikemiczny arbuza wynosi 75, a więc jest wysoki (za duży indeks glikemiczny uważa się wartości powyżej 70). Oznacza to, że po zjedzeniu arbuza organizm produkuje duże ilości insuliny, która pomaga w obniżeniu poziomu cukru we krwi. Konsekwencją skoku poziomu cukru we krwi i reakcji organizmu jest szybko pojawiające się po posiłku uczucie głodu.

Arbuzy a odchudzanie – cytrulina i minerały pomagają w ćwiczeniach

Zawarta w arbuzie cytrulina zwiększa objętość mięśni i wraz z innymi aminokwasami ułatwia rozkład amoniaku powstającego podczas ćwiczeń w organizmie. Skutkiem tego jest szybka regeneracja tkanki mięśniowej i zwiększenie siły mięśni.

Cytrulina rozszerza też naczynia krwionośne. Sprawia to, że cały organizm podczas ćwiczeń jest lepiej zaopatrywany w krew. Daje to pozytywne efekty w postaci spalania tkanki tłuszczowej i zmniejszenia ryzyka zakwasów.

Arbuz ma niewiele witamin, ale jest bogaty w minerały. Zjedzenie owocu to doskonały sposób na uzupełnienie utraconych podczas ćwiczeń elektrolitów. Zapewniają one prawidłowe przewodzenie impulsów nerwowych między komórkami i utrzymują napięcie błon komórkowych, są więc niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Biorąc pod uwagę kaloryczność, indeks glikemiczny i zawartość cytruliny oraz wapnia i potasu, można stwierdzić, że arbuzy wpływają na odchudzanie w średnim stopniu. Skuteczność kuracji odchudzającej w dużej mierze zależy nie tylko od ilości zjedzonych owoców, ale też od czasu i wysiłku włożonego w aktywność fizyczną.