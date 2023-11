Mydła naturalne, takie jak czarne mydła afrykańskie, to delikatne kosmetyki bez dodatku parabenów, sztucznych barwników i szkodliwych substancji. Produkt wytwarza się z takich składników jak: olej kokosowy i palmowy, masło shea oraz kakaowiec. Czarne mydło przeznaczone jest do pielęgnacji cery trądzikowej i włosów przetłuszczających się.

Czarne mydło od wieków wytwarzane było przez mieszkańców zachodniej Afryki, którzy recepturę na naturalny kosmetyk przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie. Wbrew nazwie, produkt nie ma jednolitego czarnego koloru. Obecnie naturalne mydło sprzedawane jest w postaci ciemnobrązowych bryłek o nieregularnych kształtach.

Czarne mydło z afryki - skład i właściwości

Do wytwarzania czarnego mydła wykorzystuje się: nierafinowany olej kokosowy i palmowy, surowe masło shea oraz nasiona kakaowca. Dzięki dużej zawartości gliceryny produkt ma miękką strukturę i należy go przechowywać w suchym miejscu. Produkt to całkowicie naturalny kosmetyk, którego zapach oraz kolor wynikają tylko i wyłącznie z obecności roślinnych składników. Czarne mydło mocno się pieni w czasie użytkowania i nie zawiera w sobie sztucznych barwników, substancji zapachowych czy parabenów.

Czarne mydło jest cenione na rynku kosmetycznym głównie dzięki właściwościom antybakteryjnym, dlatego polecane jest na takie problemy skórne, jak: trądzik różowaty, egzema czy łuszczyca. Naturalny kosmetyk sprawdza się również do oczyszczania skóry głowy oraz włosów przetłuszczających się. Czarne mydło wykazuje także właściwości antyseptyczne, ponieważ zawiera witaminy A oraz E, a także działa głęboko nawilżająco, dzięki dużej zawartości zawartości gliceryny.

Czarne mydło - zastosowanie

Afrykańskie czarne mydło można stosować na kilka różnych sposobów, np.: jako dodatek do gotowych kosmetyków pielęgnacyjnych lub bezpośrednio na skórę. Roślinny produkt używa się do mycia twarzy oraz ciała. Mydło na włosy dokładnie je oczyszcza oraz przeciwdziała łupieżowi i przetłuszczaniu się. Po zastosowaniu kosmetyku włosy mogą mieć jednak szorstką strukturę i matowy wygląd, dlatego po umyciu głowy mydłem, najlepiej zastosować ulubiony szampon do włosów, aby nadać czuprynie blasku i miękkości.

Afrykańskie mydła naturalne - proces powstawania

Afrykańskie czarne mydło powstaje w 3 etapach. Pierwszym z nich jest suszenie strąków kakaowca, aby następnie poddać je procesowi wypiekania w nagrzanej ogniem glince. Im dłużej roślina jest nagrzewana, tym kosmetyk będzie miał ciemniejszy kolor. Ostatnim etapem wytwarzania mydła jest wymieszanie ze sobą wszystkich składników, z jakich powstaje, aż do uzyskania gładkiej mydlanej masy, z której tworzy się gotowe bryłki.