Srebro koloidalne wykorzystywane jest w kosmetyce głównie do tworzenia żeli, toników i płynów antybakteryjnych. Substancja reguluje pracę gruczołów łojowych, dlatego jest często dodawana do kosmetyków przeciw poceniu się i do pielęgnacji cery trądzikowej. Złoto koloidalne jest składnikiem kremów przeciwzmarszczkowych oraz preparatów nawilżających twarz i całe ciało.

Złoto koloidalne w kosmetykach jest całkowicie bezpieczne dla skóry i całego organizmu człowieka. Jest to substancja złożona z bardzo wielu mikroskopijnych cząsteczek złota umieszczonych w wodzie destylowanej. Srebro koloidalne to także nietoksyczny roztwór. Pod warunkiem, że ma postać dodatnich jonów zawieszonych w wodzie.

Właściwości srebra koloidalnego

Srebro koloidalne wykorzystywane jest w kosmetyce za sprawą jego bakteriobójczych i przeciwzapalnych właściwości, dlatego jest dodatkiem do kremów na trądzik czy maści na stany zapalne naskórka. Substancja pozostawia na skórze film, który ochrania ją przed szkodliwym działaniem drobnoustrojów. Srebro działa na cerę regenerująco, przez co przyspiesza odbudowę tkanek. Substancja normalizuje także pracę gruczołów łojowych, dlatego kosmetyki z jej dodatkiem polecane są dla osób z problemami z trądzikiem czy nadmierną potliwością.

Srebro koloidalne do twarzy, pielęgnacji ciała – zastosowanie w kosmetyce

Koloidalne srebro, ze względu na bakteriobójcze i odświeżające właściwości, bywa dodatkiem do takich kosmetyków, jak: płyny do golenia, toniki na trądzik, płyny do płukania jamy ustnej, środki do higieny intymnej czy żele antybakteryjne. Substancję dodaje się także do antyperspirantów, dezodorantów, a także kosmetyków do pielęgnacji stóp i zapobiegających nadmiernemu poceniu się. Srebro koloidalne wykorzystuje się do produkcji kremów nawilżających do twarzy, płynów i chusteczek do demakijażu, żelów do kąpieli czy wód kolońskich.

Złoto koloidalne do twarzy i ciała – właściwości

Czyste złoto koloidalne pobudza syntezę kolagenu, którego niedobór powoduje wiotczenie skóry i powstawanie zmarszczek. Nanocząsteczki złota są w stanie dotrzeć do najgłębszych warstw naskórka, co przyspiesza wchłanianie się aktywnych składników innych kosmetyków wgłąb skóry. Substancja ma także silne właściwości nawilżające, rozjaśniające i wygładzające. Złoto wykazuje działanie antybakteryjne, dzięki czemu przeciwdziała stanom zapalnym skóry. Ponadto kosmetyki ze złotem koloidalnym wytwarzają na cerze film ochronny, który łagodzi szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, jak silny wiatr, mróz czy ostre promienie słońca.

Kosmetyki ze złotem koloidalnym

Złoto koloidalne stosuje się w kosmetyce głównie do produkcji balsamów i kremów przeciwzmarszczkowych. Zawiesina jest także składnikiem baz pod makijaż, mleczek i masek do twarzy czy płatków pod oczy rozjaśniających cienie i spłycających zmarszczki. Czyste nanozłoto koloidalne można dostać w sklepach z naturalnymi kosmetykami. Produkt dostępny jest zazwyczaj w postaci płynu w szklanej butelce.