Woda brzozowa to substancja, którą wykorzystuje się głównie do pielęgnacji skóry głowy oraz twarzy. Produkt stosuje się jako wcierkę do włosów bądź jako tonik do przemywania cery lub okład do aplikacji w problematyczne miejsca na skórze, głównie przebarwienia.

Reklama

Wodę brzozową można kupić gotową w sklepie (cena ok. 5 zł) bądź wykonać samodzielnie w domowych warunkach. Wystarczy 100 g suszonych brzozowych liści zalać 100 ml alkoholu (mocnego, powyżej 60%). Powstałą substancję należy przelać do ciemnej butelki i odstawić na 10 dni w chłodne miejsce (co kilka dni wstrząsając zawartością butelki). Po 10 dniach odcedzony płyn jest gotowy do użycia.

Woda brzozowa - co to jest?

Woda brzozowa to połączenie soku z brzozy, wody oraz alkoholu etylowego. Jest to produkt przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego, dlatego nie należy go pić. Woda brzozowa, ze względu na zawartość alkoholu, może budzić kontrowersje i zniechęcać do jej stosowania. Należy jednak pamiętać, że produkt sprzedawany w sklepach zawiera w sobie stężenie alkoholu nie większe niż 20%, dlatego można go bezpiecznie stosować na twarz. Przy używaniu preparatu należy jednak zachować ostrożność, ponieważ kosmetyki z alkoholem, zwłaszcza stosowane przez dłuższy czas, mogą przesuszać skórę bądź ją podrażniać, dlatego powinny ich unikać osoby z cerą suchą, odwodnioną czy skłonną do podrażnień.

Sok z brzozy - właściwości

Sok z brzozy zawarty w wodzie brzozowej jest stosowany w kosmetyce dzięki swoim cennym właściwościom. W składzie substancji znajdują się, między innymi:

witaminy z grupy B - zapewnia mocne i lśniące włosy, wspomaga leczenie trądziku ,

, kwas askorbinowy (witamina C) - o działaniu rozjaśniającym, zapobiega wypadaniu włosów, nawilża skórę,

flawonoidy - o silnych właściwościach antyoksydacyjnych,

kwas salicylowy - wykazuje właściwości przeciwbakteryjne, złuszczające i przeciwgrzybicze,

kwas jabłkowy - o właściwościach rozjaśniających, ułatwia rozczesywanie włosów ,

, minerały, takie jak: magnez, wapń, żelazo, potas, miedź, fosfor).

Woda brzozowa - jak używać?

Woda brzozowa pomaga zwalczyć łupież i przetłuszczanie się włosów, a także wzmacnia ich cebulki, powodując, że kosmyki są mocniejsze i bardziej lśniące. Niewielką ilość płynu należy wcierać w skórę głowy i pozostawić na włosach na kilka godzin lub całą noc. Woda brzozowa sprawdza się również jako tonik do twarzy, zwłaszcza przy problemach z przebarwieniami, przetłuszczającą się cerą oraz wypryskami.