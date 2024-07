Rosół na diecie to doskonały sposób na ograniczenie liczby przyjmowanych kalorii przy jednoczesnym dostarczaniu organizmowi wszystkich potrzebnych substancji odżywczych. Należy jednak zadbać, by był to chudy rosół, czyli przygotowany na bazie białego mięsa. Wykluczone są także rosoły z kostek rosołowych.

Reklama

Choć na rynku jest wiele gotowych przypraw i zup instant, to prawdziwy rosół jest przyrządzany bez kostki rosołowej. Tylko wtedy mamy gwarancję, że smak i aromat wynikają z prawdziwych warzyw i mięsa, a nie ze wzmacniaczy smaku i konserwantów.

Czy rosół jest tuczący?

Choć tak się powszechnie uważa, to rosół wcale nie jest tuczący. Szklanka czystego rosołu z kury to około 90 kcal. Oczywiście jego kaloryczność będzie się zwiększała wraz z dodatkami, jakie będą mu towarzyszyły, czyli np. makaronu, lanych klusek, ryżu czy kaszy. Na liczbę kalorii w rosole ma też wpływ mięso, na jakim zostanie ugotowany. Dietetycy polecają białe mięso, czyli drób, cielęcinę i królika.

Czy można jeść rosół na diecie?

Jedzenie rosołu na diecie zależy od tego, jaka jest to dieta – czy jej zadaniem jest obniżenie masy ciała, czy też wynika z konkretnych problemów ze zdrowiem i wskazań lekarza. W drugim przypadku należy trzymać się ściśle zaleceń lekarza i z nim (lub z dietetykiem) konsultować jadłospis.

Zobacz także

Generalnie rosół jest wskazany podczas diety lekkostrawnej, ale musi to być jego odchudzona wersja, czyli przygotowana z chudego mięsa. Bulion dostarcza również organizmowi dużo żelaza, potasu, fosforu, witamin A i E i innych cennych składników odżywczych, dzięki czemu wzmacnia organizm, który przy stosowaniu diet odchudzających jest osłabiony.

Jak odchudzić rosół?

Najlepiej jest gotować rosół na chudym, białym mięsie. Dobrze jest też obrać mięso ze skóry – rosół ugotowany na kurczaku w skórce będzie bardziej kaloryczny. Jednak po ugotowaniu także można pozbyć się jeszcze niepotrzebnego tłuszczu – wystarczy wstawić rosół do lodówki i poczekać, aż tzw. oka, czyli tłuszcz unoszący się na powierzchni zupy, zastygnie. Wtedy wystarczy zebrać go łyżką lub papierowym ręcznikiem. Chudy rosół nie powinien mieć także różnego rodzaju dodatków, bo każdy z nich dostarcza kolejnych kalorii. Należy albo z nich zrezygnować, albo wybierać je z głową, stawiając np. na makarony razowe i pamiętając, że one także zwiększą kaloryczność dania.

Czy rosół z kostki ma takie same właściwości jak naturalny?

Wspomniane właściwości dotyczą wyłącznie rosołu gotowanego od podstaw – z mięsa, warzyw i przypraw. Kostki rosołowe i innego rodzaju mieszanki zwykle zawierają dużo konserwantów, wzmacniaczy smaku i mnóstwo soli, które wpływają niekorzystnie na organizm. Zbyt duża ilość soli zatrzymuje wodę w organizmie, co też utrudnia odchudzanie. Choć przyrządzenie prawdziwego, domowego rosołu wymaga trochę czasu i pracy, jego właściwości są nie do przecenienia.