Dim sum to różnego rodzaju przekąski przygotowane na parze, które podaje się w Chinach do herbaty. Najbardziej popularne z nich to chińskie pierożki, ale serwuje się też: warzywa, owoce, ryż, kluski, krewetki, jajka lub budynie z tapioki (mąki wyrabianej z rośliny o nazwie maniok).

Yum Cha to odpowiednik polskiego drugiego śniadania, podczas którego Chińczycy piją herbatę serwowaną z przekąskami. Dim sum przygotowywane są na parze, ponieważ w Chinach przed południem nie je się smażonych potraw.

Chińska herbata – zasady podawania

Do przekąsek podaje się chińską herbatę, najczęściej zieloną lub oolong (napar przyrządzany z liści herbaty Camellia Sinensis). Napój parzony jest w czajniku. Nietaktem jest, kiedy osoba, która napełnia czarki gościom, nalewa sobie w pierwszej kolejności. Herbatą napełnia się naczynie w około 80 procentach jego pojemności. Liście herbaty można zaparzać kilkakrotnie. Uchylenie wieczka czajnika jest znakiem dla kelnera, aby dolał ciepłej wody. W Chinach za wypicie herbaty dziękuje się, stukając dwoma zgiętymi palcami w stół. Ten gest jest często używany w sytuacji, gdy w czasie konwersacji przy stole chce się podziękować kelnerowi, a jednocześnie nie przerywać rozmowy.

Sposób jedzenia dim sum

Tradycyjne dim sum podaje się w bambusowych parnikach razem z sosami lub bulionami w których macza się przekąski. Dodatki je się drewnianymi pałeczkami. Na stół najczęściej stawia się kilka parników i w każdym z nich serwuje inną przekąskę.

Chińskie pierożki – najpopularniejsze dim sum w Chinach

Chińskie pierożki to najczęściej podawana przekąska do herbaty w Chinach. Dim sum przypominają polskie pierogi, ale mają cieńsze ciasto ryżowe lub pszenne. Farsz przygotowuje się z wieprzowiny, krewetek, warzyw i kurczaka. W restauracjach serwujących chińskie dania, pierogi podaje się też z indykiem, jarmużem, dynią, szpinakiem, wołowiną, kaczką, łososiem lub grzybami shiitake.

Dim sum na słodko i słono

Do Yum Cha podaje się również dim sum w postaci makaronu, kulek ryżowych, jajek, warzyw lub słodkich owoców. Jako przedpołudniową przekąskę serwuje się też budyń z tapioki. Maniok, z którego wytwarza się tapiokę, to bulwiasta roślina przypominająca ziemniak. Robi się z niego bezglutenową mąkę, którą można wykorzystać do deserów, np. ciast, placków, budyniu.