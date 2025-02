Maciej Stuhr, znany polski aktor, w ostatnim czasie otworzył się na temat zdrowia swojej 24-letniej córki, Matyldy. W rozmowie w programie "Autentyczni" wyznał, że dziewczyna jest "lekko niepełnosprawna". Choć nie sprecyzował, o jakie dokładnie schorzenie chodzi, jego słowa odbiły się szerokim echem w mediach. Aktor zaznaczył, że wyznanie to nie było dla niego łatwe i sporo go kosztowało, ale miało na celu pokazanie, iż temat niepełnosprawności nie powinien być tabu.

Maciej Stuhr wziął udział w programie "Autentyczni", ale już nie jako prowadzący, ale jeden z gości. W programie prowadzone są rozmowy dotyczące ważnych społecznie tematów, w tym akceptacji i przełamywania stereotypów, a pytania zadają osoby w spektrum autyzmu. To właśnie w trakcie tego wywiadu aktor zdecydował się na szczere wyznanie o swojej córce.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Stuhr porusza osobiste kwestie w mediach. Wcześniej opowiadał o swoim zdrowiu oraz o relacjach rodzinnych, swoim ojcu, jednak temat Matyldy był do tej pory rzadko przez niego poruszany publicznie. Kiedy padło pytanie, jak radziłby sobie, będąc w spektrum autyzmu, zdecydował się na szczere wyznanie:

Moja córka jest lekko niepełnosprawna. (...) Widzę, z czym się boryka i jak trudne jest jej życie przez to. Widzę też, jaka jest dzielna w pokonywaniu trudności. Nie zmienia to faktu, że jestem osobą sprawną, zdrową i gdybym zaczął teraz teoretyzować za bardzo, byłoby to trochę nie fair

przyznał Maciej Stuhr w programie 'Autentyczni'