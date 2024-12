Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, którego nie mogą doczekać się również gwiazdy. Karolina Pisarek z mężem również obchodzą je w wyjątkowy sposób i co rok trzymają się jednej zasady. Przez to unikają kłótni!

Tak Karolina Pisarek i Roger Salla spędzą święta. Trzymają się tej jednej zasady

Od 2022 roku Karolina Pisarek jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Rogerem Sallą. Ich miłość kwitnie, a ostatnio Karolina Pisarek pochwaliła się swoim szczęściem i pokazała, jaką niespodziankę otrzymała od męża. Para chętnie chwali się swoim życie na Instagramie i pokazują relacje z ich luksusowego życia i bajecznych podróży. Teraz świętują Boże Narodzenie i w rozmowie z naszą reporterką Party.p modelka opowiedziała, jak zamierza spędzić ten czas. Okazuje się, że razem z mężem mają pewną zasadę, której się trzymają każdego roku.

U nas jest bardzo fair. Zasada jest fair, czyli raz u mnie w moim rodzinnym mieście, a raz z moimi teściami i w tym roku będzie z moimi teściami, bo rok temu było w moim rodzinnym mieście w Szczecinku –powiedziała Karolina Pisarek.

