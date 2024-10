Irena Kamińska-Radomska dała się poznać jako ikona savoir-vivre'u w programie "Projekt Lady" i od tamtej pory radzi, w jaki sposób należy zachowywać się w różnych sytuacjach, które spotykają każdego. Tym razem postanowiła wymienić zasady, jakimi należy kierować się podczas odwiedzin bliskich na cmentarzach. Dzięki jej radom można uniknąć niemałej wpadki.

Już za kilka dni większość z nas uda się na cmentarz w celu uczczenia pamięci zmarłych. Wiadomym jest, że dla wielu z nas święto Wszystkich Świętych jest smutnym dniem i skłania do refleksji oraz zatrzymania się choć na moment. Okazuje się, że w dniu 1. listopada powinniśmy pamiętać o pewnych zasadach, o których w rozmowie z "Faktem" opowiedziała specjalistka - Irena Kamińska-Radomska, która dała się poznać w programie "Projekt Lady".

Ekspertka wspomniała m.in. o używaniu telefonów komórkowych na cmentarzu, a także o głośnych, niepochlebnych komentarzach. Muszę przyznać, że nie pomyślałabym o ... robieniu zdjęć nagrobków podczas pełnej zadumy wizyty u zmarłych bliskich.

Chciałabym zaapelować do wszystkich, którzy będą odwiedzać cmentarze, żeby zapomnieli o telefonie. Nie korzystali z niego i wyłączyli wszystkie dzwonki. No bo co z tego, że sami nie będziemy go używać, jeżeli ostry dzwonek będzie nas przywoływał i przeszkadzał wszystkim dookoła. Na cmentarzu zachowujemy się podobnie jak w kościele, a tam nie korzystamy z telefonów komórkowych. Ważne jest, by nie rozmawiać głośno, nie śmiać się i nie zachowywać hałaśliwie. To nie przystoi osobie kulturalnej. Niedopuszczalne jest natomiast negowanie, krytykowanie, przeszkadzanie czy nieprzyjazne spoglądanie na modlących się

- wyjawiła Kamińska.