Papież Franciszek, który obecnie przebywa w krytycznym stanie w szpitalu Gemelli w Rzymie, podzielił się swoim przesłaniem na platformie X. Jego słowa, pełne wdzięczności i nadziei, odzwierciedlają nie tylko osobistą refleksję, ale również głębokie wezwanie do wspólnoty wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli.

Sytuacja zdrowotna papieża Franciszka

Papież Franciszek został przyjęty do szpitala Gemelli 14 lutego z powodu nasilenia objawów zapalenia oskrzeli oraz komplikacji związanych z zakażeniem płuc. Jego stan zdrowia ocenia się jako krytyczny – po niedawnym kryzysie oddechowym, w trakcie którego konieczne były podawanie tlenu o wysokim przepływie oraz transfuzje krwi, papież pozostaje pod stałą opieką medyczną.

Jego wiek, 88 lat, a także wcześniejsze zabiegi chirurgiczne na płucach dodatkowo komplikują rokowania, co budzi niepokój zarówno wśród wiernych, jak i obserwatorów sytuacji w Watykanie.

Papież i jego przesłanie pełne wdzięczności i miłości

W swoim krótkim, lecz poruszającym wpisie papież wyraził głęboką wdzięczność za otrzymane wyrazy sympatii, podkreślając szczególnie listy i rysunki, które przyszły od dzieci. „Otrzymałem wiele ciepłych wiadomości – listy, rysunki – które napełniły mnie radością. Dziękuję Wam za tę bliskość i za modlitwy, które codziennie trafiają z całego świata,” czytamy w jego przekazie. Jego słowa są nie tylko wyrazem wdzięczności, ale również przypomnieniem, że w trudnych chwilach wsparcie duchowe i emocjonalne ma nieocenioną wartość.

Zachęcam was do kontynuowania waszego apostolatu z radością i bycia znakiem miłości, która obejmuje każdego, jak sugeruje #EwangeliaDnia” – głosił inny post. „Obyśmy przemienili zło w dobro i zbudowali braterski świat. Nie bójcie się podejmować ryzyka dla miłości! - napisał papież Franciszek.

Refleksja nad konfliktami i modlitwa za pokój

W przygotowanym oświadczeniu papież nie ominął również globalnych problemów. Wspomniał o nadchodzącej trzeciej rocznicy wielkoskalowej wojny na Ukrainie, określając ją jako „bolesną i haniebną okazję dla całej ludzkości”. Wyraził swoją solidarność z ofiarami konfliktu na Ukrainie oraz wezwał do pamięci o wszystkich, którzy cierpią w wyniku zbrojnych starć na całym świecie – od Palestyny i Izraela, poprzez kraje Bliskiego Wschodu, aż po regiony takie jak Myanmar, Kivu czy Sudan. Modlitwa o pokój, skierowana do wiernych na całym świecie, stanowi ważny element jego przekazu, przypominając, że duch wspólnoty i miłości może być odpowiedzią na przemoc i podziały.

Pomimo krytycznego stanu zdrowia, papież Franciszek pozostaje duchowym przewodnikiem, którego słowa niosą nadzieję. Jego przesłanie, pełne wdzięczności, miłości oraz odwagi, inspiruje do refleksji nad istotą ludzkiej solidarności w obliczu cierpienia i konfliktów. Apel o kontynuowanie pracy apostolskiej z radością jest przypomnieniem, że nawet w trudnych momentach warto dążyć do przemiany świata poprzez miłość i wzajemne wsparcie.

Przekaz papieża Franciszka, wydany z łóżka szpitalnego, jest wyrazem nie tylko osobistej wdzięczności, ale także głębokiego wezwania do budowania świata opartego na miłości, pokoju i wzajemnym szacunku. Jego słowa, skierowane do wiernych na całym świecie, przypominają, że mimo własnych zmagań zdrowotnych, warto nieść nadzieję i inspirować innych do przemiany zła w dobro. W tych niepewnych czasach duchowość i solidarność stają się najważniejszymi wartościami, które mogą przyczynić się do stworzenia bardziej bratniej i zjednoczonej społeczności.

Informacja Watykanu o stanie zdrowia Ojca Świętego

Watykan poinformował, że papież Franciszek był przytomny, ale nadal otrzymywał duże ilości dodatkowego tlenu w niedzielę, po kryzysie oddechowym i transfuzjach krwi. Nadal jest w stanie krytycznym z powodu złożonej infekcji płuc.

Krótki komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej z niedzieli na poniedziałek rano nie wspominał, czy papież Franciszek wstał z łóżka lub jadł śniadanie, co miało miejsce w poprzednich dniach.

Noc minęła spokojnie, papież odpoczywał - poinformowano.

W sobotnim oświadczeniu napisano również, że papież „nadal jest czujny i spędził dzień w fotelu, choć odczuwa większy dyskomfort niż wczoraj”. Lekarze stwierdzili, że prognozy są „powściągliwe” i że stan papieża jest niepewny, biorąc pod uwagę jego wiek, kruchość i wcześniejszą chorobę płuc. Jego stan ożywił spekulacje na temat tego, co może się stać, jeśli straci przytomność lub stanie się niezdolny do działania, i czy może zrezygnować.

