Anna Cieślińska, Marcin Kobierecki, Dominika Leśnikowska i Rafał Gajda byli gośćmi dzisiejszego "Pytania na śniadanie", gdzie opowiedzieli nie tylko o swoich uczuciach ale także o tym, jak współpracowało im się z produkcją na planie programu. Pod koniec prowadzący zawstydził ich tematem... powiększenia rodziny!

Za nami 11. edycja "Rolnik szuka żony". Trudno uwierzyć, że to już koniec. W programie tym razem powstały dwie pary. Ania i Marcin ponownie mieli okazję odwiedzić "Pytanie na śniadanie', z kolei Rafał i Dominika połączyli się zdalnie ze studiem. Pary opowiedziały o tym, jak wyglądała atmosfera na planie, gdzie się poznawali i przyznali, że zżyli się nawet z produkcją "Rolnik szuka żony":

Przeżywają to razem z nami. Też widziałem, że były łzy, niektórzy mieli tak samo na produkcji, żyli tym naszym życiem to bardzo takie miłe.

Ania i Marcin nie ukrywali również, że "Rolnik szuka żony" diametralnie zmienił ich życie. Marcin nawet zwrócił uwagę nie tylko na przemianę psychiczną ale również tę wizualną, do której motywacji dodał mu program:

Prowadzący zażartowali, że zdecydowanie motorkiem napędowym mogła być Ania, Marcin podtrzymał tę wersję:

Już na szybkich rankach, później już powiedziałem, że Ania wpadła mi w oko i do końca już tak było.

Z kolei Dominika z "Rolnik szuka żony" przyznała, że napisanie listu do Rafała, było najlepszą decyzją w jej życiu, czym rozczuliła nawet prowadzącą Katarzynę Dowbor: