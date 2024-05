Luna w pierwszym półfinale konkursu Eurowizji 2024 musiała pożegnać się z marzeniem o udziale w wielkim finale i nie zakwalifikowała się do dziesiątki. Artystka po ogłoszeniu werdyktu błyskawicznie udała się do hotelu i nie zamierzała komentować wyników, co sprawiło, że jej fani są niepocieszeni. Teraz okazuje się, że podczas półfinału mogło dość do poważnego naruszenia. O co chodzi? Ma to wpływ na wyniki głosowania?

Reklama

Poważne naruszenie podczas występu Luny na Eurowizji. "Złamanie zasad konkursu"

To już koniec marzenia Aleksandry Wielgomas o finale Eurowizji. Artystka zakończyła swoją przygodę w szwedzkim Malmö, a zdania ekspertów i fanów na temat jej występu są mocno podzielone. Tymczasem pojawiły się nowe informacje na temat występu Luny podczas półfinałowego konkursu Eurowizji. Media eurowizyjne donoszą, że nie wszyscy mieli okazję obejrzeć pełny występ polskiej artystki. Serbska stacja miała mieć przerwę w emisji, kiedy to właśnie Luna śpiewała swój przebój "The Tower". To nie jest zgodne z zasadami...

Jakkolwiek cała sytuacja może wydawać się zabawna, jest poważnym złamaniem zasad konkursu. Obowiązkiem nadawcy jest emisja show, w którym trwa głosowanie z danego kraju. Nagłe przerwanie transmisji nie umożliwiało przeprowadzenia uczciwego głosowania. informuje kanał Misja Eurowizja

mat. prasowe Eurovision.tv

Reklama

Do zdarzenia miało dość na kanale RTS, a na antenie miało zostać pokazane pojawienie się przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, z kolei relacja z konkursu chwilowo została przeniesiona na kanał RTS2. Czy to mogło mieć wpływ na wyniki głosowania? Okazuje się, że ten fakt najprawdopodobniej nie zmieniłby nic w wynikach, jak informuje Dziennik Eurowizyjny.

Serbia to kraj, który Polsce praktycznie w ogóle nie daje punktów i możliwe, że teraz też by tak było, natomiast decyzja RTS powinna spotkać się z surowymi konsekwencjami ze strony Europejskiej Unii Nadawców uspokaja Dziennik Eurowizyjny

Luna nearchos / SplashNews.com/East News