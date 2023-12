Darek i Nicola początkowo byli w gronie faworytów widzów "Rolnik szuka żony". Ostatnio jednak fani show zauważyli, że Darek z większym dystansem zaczął podchodzić do Nicoli. Jak się okazało, był to zwiastun ogromnych problemów w relacji tej dwójki, która ostatecznie nie przetrwała! Darek zerwał z Nicolą, a w finale 10. edycji "Rolnik szuka żony" dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę między nimi zaszło. Padło mnóstwo gorzkich słów, a także nie zabrakło łez...

"Rolnik szuka żony 10": Darek i Nicola rozstali się

Za nami finał 10. edycji "Rolnik szuka żony", w którym dowiedzieliśmy się, jak potoczyły się losy par. Niestety już oficjalnie wiadomo, że relacja Nicoli i Darka nie przetrwała. Co dokładnie się stało? Rolnik nie ukrywał, że Nicola straciła w jego oczach przy bliższym poznaniu. Darek przyznał, że dziewczyna w jego opinii jest zbyt dziecinna. Przed kamerami wypomniał jej nawet pewną sytuację, która była dla niego nie do zaakceptowania.

Straciła w oczach przy bliższym poznaniu. Zachowywała się jak dziecko jak dla mnie. Przykładowo nie umiała szklanki z herbatą donieść do stołu, to dla mnie jest to nieakceptowalne. - powiedział wprost Darek

Screen/Rolnik szuka żony TVP

Darek w rozmowie z Martą Manowską potwierdził, że już na randce i rewizycie u Nicoli "było dziwnie". Z kolei Nicola mówiła wprost, że jej zdaniem rolnik dawał jej sygnały, że jednak chce z nią być.

Darek dawał mi sygnał, że jednak chce ze mną być no nie wiem... Całując się ze mną, przytulając, łapiąc za rękę... - mówiła przed kamerami Nicola

Czy danie komuś buziaka, czy przytulenie, to zaraz oznacza związek? No jak dla mnie nie - twierdził zaś rolnik

Screen/Rolnik szuka żony TVP

Nicola w finale "Rolnik szuka żony" wyznała też, że Darek "zerwał z nią przez internet".

Zerwał ze mną przez internet, po całym tygodniu spędzonym razem. Bez żadnego słowa. Jest to dla mnie niekomfortowe, bo ostatni raz go widziałam jeszcze jak z nim byłam. - mówiła Nicola

Screen/Rolnik szuka żony TVP

Dziewczyna opowiedziała również, jak wyglądała jej ostatnia wizyta u Darka. Przyznała wprost, że choć czuła, że coś jest nie tak, to jednak rolnik miał jej mówić, że "coś sobie wymyśliła". Po tym wyznaniu w finale "Rolnik szuka żony" rozpoczęła się ostra kłótnia między Nicolą i Darkiem, ponieważ rolnik nieco inaczej widział tę sytuację.

Cały tydzień spędziłam u niego we wrześniu. Dawał mi takie na przykład znaki, że nie przytulał mnie. Naprawdę czułam się trochę obco. Pytałam się go, czy coś się zmieniło, czy coś jeszcze do mnie czujesz? Cytuję Twoje słowa - ,,wymyślasz sobie''. I na drugi dzień ty mi napisałeś w sms-ie, że ''sorry, nic z tego nie wyjdzie''. - powiedziała Nicola

Nie. Ja ci mówiłem na gospodarstwie, jak byłaś przez ten tydzień, że to nie ma sensu i nic z tego nie będzie. - twierdził z kolei Darek

Nie! Darek, Boże... Ja nie mogę - powiedziała zszokowana Nicola i przed kamerami dodała - ja jestem po prostu w szoku, że można tak bardzo kłamać - przyznała była partnerka rolnika

Zakończyłem tą relację z Nicolą. Powiedziałem, że to nie ma sensu i napisałem na drugi dzień jeszcze sms-a, że chcę być z nią szczery i nie chcę mieć z nią kontaktu i zakańczam tą relację. Tak było. - dodał Darek

Screen/Rolnik szuka żony TVP

Nicola opuściła spotkanie z Darkiem ze łzami w oczach. Za kulisami dziewczynę pocieszały pozostałe kandydatki rolnika. Nicola zdecydowała się nawet ostentacyjnie zrzucić ze swojej szyi naszyjnik, który dostała od rolnika. Wygląda na to, że u tej dwójki nie ma nawet szansy na koleżeństwo...

Spodziewaliście się, że tak potoczą się losy Nicoli i Darka?