W czasach, gdy ceny produktów spożywczych rosną w zastraszającym tempie, przygotowanie taniego obiadu staje się prawdziwym wyzwaniem. Jednak popularna TikTokerka postanowiła udowodnić, że wystarczy kilkanaście złotych, by stworzyć pełnowartościowy i smaczny posiłek. Jej eksperymenty z budżetowym gotowaniem szybko zyskały popularność w sieci, a przepisy na tanie obiady są viralami.

Kim jest tiktokerka "Marchewa92"?

Marchewa92 to tiktokerka, która zdobyła serca Polek dzięki swoim prostym, szybkim, ale przede wszystkim tanim przepisom na obiady. Na jej kanale na TikToku, który zyskał popularność pod koniec 2023 roku, publikowane są filmy, w których autorka dzieli się pomysłami na niedrogie dania, często poniżej 5 zł za osobę. Tiktokerka reklamuje swoje konto hasłami takimi jak "Obiad mięsny dla 5 osób za 12 zł", "Dwa dania dla 4 osób za 10 zł" czy "Obiad za 2 złote".

Jej filmy zyskały ogromną popularność, a kanał obserwuje już ponad 220 tysięcy osób, a jej materiały mają ponad 3 miliony polubień. Często inspiruje swoich widzów, prezentując dania, które można przygotować z tanich składników dostępnych w popularnych sieciach handlowych, takich jak Lidl czy Biedronka.

TikTokerka zrobiła 2 dania za 2 złote

W ostatnich latach widzimy rosnącą popularność tanich przepisów kulinarnych, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów życia. Tiktokerka pod nazwą "Marchewa92" postanowiła nagrywać filmiki, na których gotuje obiady za grosze. Jednym z nich są 2 dania obiadowe za 2 złote, co wydaje się być niemożliwe do zrobienia w dzisiejszych czasach. Tiktokerka wybrała się do popularnej sieciówki, by zakupić ziemniaki, marchewkę, porcję rosołową i ser. Kobieta stworzyła z tego zupę krem oraz drugie tanie w postaci pokrojonego mięsa z ziemniakami i marchewką. Oczywiście na koniec nie zapomina również o pokazaniu paragonu.

TikTokerka zrobiła obiad dla 10 osób za 20 zł

To jednak nie wszystko! TikTokerka nagrywa również filmiki, na których pokazuje, jak w niskim budżecie przygotować posiłki dla kilkunastu osób. Jej filmiki pt. "Obiad dla 10 osób za 20 zł" ma prawie 3 miliony odsłon. Do przygotowania dań tiktokerka zakupiła koncentrat pomidorowy, curry, kiełbasę, kaszę, ketchup i cebulę. Kobieta zrobiła kiełbasę w sosie pomidorowym i kaszą, którą ozdobiła szczypiorkiem z działki.

Internauci podzieleni pomysłami tiktokerki

Internauci są mocno podzieleni, co do twórczości kobiety. Jedni twierdzą, że jest ona zbawieniem dla wielu Polaków, którzy zmagają się biedą, a inni, że jej obiady są nieapetyczne, a ona sama tworzy je tylko dla zasięgu.

Apetycznie wyglądają i pewnie tak smakuje. Super pomysł. Zrobię takie danie. Jak wiele innych w Pani wykonaniu. Dziękuję

Szacunek ogromny dla Pani! Proste szybkie tanie i smaczne musi też to być. Gratuluję pomysłowości o przedsiębiorczości. Za to danie minimum obrona pracy mgr z ekonomii – piszą internauci.

Z kolei inni nie zostawili na niej suchej nitki:

Kobieto, co ty nazywasz obiadem? Nie żartuj, pieczone skrzydełka, raczej kości, bo mięsa to tam nie ma

Tragedia, kto wzoruje się na tych przepisach, babsko robi sobie jaja i trzepie kasę – czytamy dalej w komentarzach.

Wolałabym skromniej mieszkać ale lepiej zjeść czytamy pod filmikami

