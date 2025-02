Manowska wygadała się o Ani i Marcinie oraz Rafale i Dominice z "Rolnika". Jest tak, jak ludzie myśleli

Ania i Marcin oraz Rafał i Dominika to jedne z najbardziej lubianych par z "Rolnik szuka żony". Marta Manowska przerwała milczenie i zdradziła, czy wciąż utrzymuje z nimi kontakt, ale to dopiero początek. Jej słowa mogą wiele zmienić! Co jeszcze ujawniła? Odpowiedź znajdziecie w naszym wideo. A to nie koniec niespodzianek - prezenterka nie mogła pominąć Agaty i Sebastiana!