Katarzyna Bosacka, znana dziennikarka, po 26 latach małżeństwa z Marcinem Bosackim stanęła przed wyzwaniem rozwodu. W szczerym wywiadzie dla "Faktu" opowiedziała o trudach tego doświadczenia, porównując je do choroby i podkreślając znaczenie profesjonalnej pomocy psychiatrycznej w procesie dochodzenia do siebie.

W wywiadzie udzielonym "Faktowi" Katarzyna Bosacka porównała rozwód do choroby, która wymaga profesjonalnego wsparcia. "To rodzaj choroby, którą trzeba przejść z pomocą specjalistów" – powiedziała. Jej szczere słowa odzwierciedlają, jak poważne mogą być skutki emocjonalne takiego wydarzenia. Bosacka postanowiła zwrócić się o pomoc do psychiatry, co było bardzo ważne w procesie radzenia sobie z nową rzeczywistością:

Decyzja Katarzyny Bosackiej o podjęciu terapii psychiatrycznej jest przykładem odwagi i odpowiedzialności za własne zdrowie psychiczne. Dziennikarka otwarcie mówi o tym, że w trudnych momentach życia, takich jak rozwód, nie należy wstydzić się sięgania po profesjonalną pomoc. Wskazała, że terapia pomogła jej zrozumieć, jak radzić sobie z emocjami i odbudować pewność siebie.

Są kobiety i mężczyźni, którzy po rozstaniu siedzą i grzebią w ranach. Mogłam tak zrobić, siedzieć, roztrząsać, zastanawiać się: Dlaczego? Co zrobiłam nie tak? Ale wtedy żyłabym przeszłością. Jeśli nie jesteśmy w stanie wyjść z łóżka, nie jesteśmy w stanie funkcjonować, pracować, dbać o dzieci, dajmy sobie pomóc. Z bólem zęba idziemy do dentysty, z bólem duszy idziemy do psychiatry. To jest bardzo ważne. A potem trzeba myśleć już tylko do przodu, by rana się jak najszybciej zabliźniła

- dodała dziennikarka.