Raw food – dieta polegająca na spożywaniu produktów jak najmniej przetworzonych, surowych, najczęściej warzyw, owoców i kiełków. Dopuszczalna obróbka żywności nie powinna przekroczyć 40-45 stopni Celsjusza, ponieważ taka temperatura nie powoduje niszczenia cennych składników odżywczych zawartych w pożywieniu.

Mimo, że dieta raw food jest kojarzona z wegetarianizmem i weganizmem znane są również przypadki spożywania w niej jaj, ryb i nabiału.

Raw food – na czym polega surowy sposób odżywiania

Mrożenie, smażenie, gotowanie, pieczenie lub inna obróbka termiczna przekraczająca 40-45 stopni Celsjusza jest w przypadku surowej diety zabroniona. Spożywać można jedynie żywność nieprzetworzoną, surowe warzywa, orzechy, owoce, kiełki, nasiona, itp. Wskutek takiego działania zachowuje się cenne witaminy, minerały i enzymy zawarte w jedzeniu, które powinno pochodzić przede wszystkim z upraw ekologicznych.

Ponadto można spożywać oleje tłoczone na zimno, przyprawy i zioła. Dieta raw food to musy, przeciery, koktajle, soki lub susz. Obróbka, jakiej poddaje się te produkty to przede wszystkim moczenie (nasion, roślin strączkowych), kiełkowanie, suszenie, miksowanie, blendowanie i łączenie. Z filozoficznego punktu widzenia surowa dieta jest pewnego rodzaju powrotem do natury, do korzeni. Zwolennicy raw food twierdzą, że człowiek w przeszłości jadł wyłącznie surowe produkty, a rozpoczęcie ich przetwarzania i modyfikowania spowodowało przyspieszenie procesu starzenia jak również znaczne pogorszenie ogólnej kondycji organizmu.

Raw food – zalety surowej diety

Według zwolenników witarianizmu ten sposób żywienia wpływa korzystnie na funkcjonowanie całego organizmu. Dieta raw food poprawia samopoczucie, dodaje witalności, eliminuje alergie, migreny a nawet choroby cywilizacyjne takie jak zespół jelita drażliwego czy nadwagę. Ponadto wzmacnia odporność, leczy układ trawienny i problemy skórne. Znane są również przypadki wyzdrowień osób chorych na nowotwory stosujących dietę w 100% surową.

Dieta raw food a zdrowy rozsądek

Surowa dieta wielu osobom może kojarzyć się z jedzeniem marchewki na przemian z sałatą. Nic bardziej mylnego, ponieważ jest to bardzo prosty i urozmaicony sposób odżywiania, ale wymagający sporej wiedzy i poświęcenia czasu, aby dobrze komponować posiłki. Ponieważ raw food to jedzenie niskokaloryczne, ważne jest, aby kontrolować wagę i nie doprowadzić do stanu niedowagi czy wyniszczenia organizmu.

Wszystko co ma zostać spożyte powinno być bardzo dokładnie umyte i dobrze, aby pochodziło z zaufanego źródła. W przypadku spożywania nabiału, jajek, ryb czy owoców morza jest szczególnie ważne, aby były to produkty świeże, ponieważ łatwo o zatrucia pokarmowe. W pierwszych kilku dniach stosowania surowej diety mogą występować bóle głowy lub nudności – zwłaszcza wtedy, gdy dotychczasowy jadłospis obfitował w cukier, tłuszcz i kofeinę. Po tym czasie układ trawienny się przyzwyczaja, i można na własnej skórze przekonać się, czy jest to rzeczywiście dieta poprawiająca samopoczucie i funkcjonowanie całego organizmu, czy nie.