Michał Wiśniewski zaledwie kilka dni temu został skazany na karę 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Artysta zapowiada apelację i nie ukrywa, że w tym trudnym czasie może liczyć na ogromne wsparcie ze strony swoich najbliższych. Michał Wiśniewski faktycznie trafi do więzienia? Okazuje się, że jest jeszcze nadzieja...

30 października Michał Wiśniewski usłyszał wyrok skazujący w swojej sprawie i otrzymał karę 1,5 roku więzienia za wyłudzenie 2,8 miliona złotych ze SKOK Wołomin oraz grzywnę w wysokości 80 tys. złotych. Artysta uważa, że jest niewinny i zapowiada apelację

Z godnością zniosę odsiadkę, jeżeli będzie taka potrzeba, bo odsiadka za niewinność to trochę jak prześladowanie. Chciano nadać SKOKowi Wołomin i całej aferze twarz, no to nadano. Ja nazywam się Michał Wiśniewski i jestem niewinny.

Okazuje się, że wyrok nawet jeśli się uprawomocni, to jest szansa na to, aby Michał Wiśniewski nie trafił do więzienia. Jak informuje se.pl wszystko za sprawą specjalnej opaski.

W ocenie prawniczki Michał Wiśniewski ma szansę na dozór elektroniczny, dzięki któremu wyrok mógłby odbyć we własnym domu i nadal miałby możliwość wykonywania swojej pracy.

Według polskiego prawa osoba skazana na karę pozbawienia wolności do 1,5 roku może się starać o dozór elektroniczny. Polega on na założeniu skazanemu na nogę elektronicznej opaski, dzięki której jest on stale monitorowany. Taka osoba, zamiast iść na 1,5 roku do więzienia, może spędzić ten okres we własnym miejscu zamieszkania. Przysługuje jej również czas, w którym może opuszczać dom, na przykład w celu wykonywania pracy zarobkowej.

w rozmowie z Onetem powiedziała adwokat Katarzyna Bórawska z Kancelarii B-Legal