Odkąd Marianna Schreiber opublikowała tajemnicze liściki na Instagramie, sugerując przy tym, że zdobyła prywatną korespondencję z planu "Królowej przetrwania", media społecznościowe wrzą od spekulacji. Schreiber, nie bojąc się kontrowersji, jest zdeterminowana, by ujawnić prawdę, co przyciąga uwagę zarówno fanów, jak i krytyków. Marianna nie bała się wyjawić, skąd ma korespondencję.

Opublikowane przez Mariannę Schreiber na Instagramie wiadomości wywołały burzę, a reakcje internautów są podzielone. Wszystko wskazuje na to, że ta historia daleka jest od zakończenia. Fani zastanawiają się, skąd Schreiber otrzymała tę korespondencję, a także jaki mężczyzna mógł być częścią tej afery.

W rozmowie z naszym reporterem, Bartoszem Seckleckim, Schreiber wyjawiła, że nabyła liściki w "sposób legalny". Nie ujawniła jednak dalszyc szczegółów ze względów prawnych:

Nie mogę udostępnić takich informacji, ponieważ mam na względzie stronę prawną, która mnie chroni. Najważniejsze jest to, co jest w nich zapisane i że to jest prawdziwe. Niech widzowie się nie martwią, nie dorobiłam sobie klucza Agnieszki i nie włamałam się do jej domu. To jest nabyte w sposób legalny

- przekonywała Marianna.