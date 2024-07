Dieta ryżowa jest dietą jednoskładnikową, jej bazę stanowi brązowy ryż. Mimo, że jest bardzo restrykcyjna, zapewnia na długi czas uczucie sytości. Nie tylko oczyszcza organizm, ale pomaga zrzucić zbędne kilogramy.

Reklama

Właściwości brązowego ryżu

Brązowy ryż jest najmniej przetworzony, co czyni go najbardziej wartościowym pod względem odżywczym, a przy tym jest niskokaloryczny. W porównaniu do białego ryżu trzeba go gotować dwa razy dłużej, czyli około 30 minut.

Brązowy ryż dzięki dużej zawartości błonnika i niskiemu indeksowi glikemicznemu wywołuje na długi czas uczucie sytości. Pomaga także obniżyć poziom złego cholesterolu (LDL), ciśnienie krwi i poprawia przemianę materii.

Jest ponadto bogatym źródłem witamin i składników mineralnych, zawiera między innymi:

fosfor,

magnez,

żelazo,

miedź,

białko,

jod,

witaminy z grupy B (tiamina, niacyna, piroksydyna).

W związku z właściwościami brązowego ryżu, dieta ryżowa doskonale oczyszcza organizm z toksyn, usprawnia przemianę materii, poprawia koloryt skóry, dodaje energii i pomaga zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Zobacz także

Zasady diety ryżowej

Podstawowym składnikiem diety ryżowej jest oczywiście ryż. Jednak w przypadku dłuższego wariantu diety nie może być jedynym spożywanym produktem. Mimo cennych właściwości ryżu, ograniczenie się w diecie tylko do niego może doprowadzić do awitaminozy, czyli niedoboru witamin.

Trzydniowa dieta ryżowa

W trakcie trzydniowej diety ryżowej na śniadanie, obiad i kolację spożywa się jedynie brązowy ryż – uprażony w piekarniku lub ugotowany bez soli. Można go dla urozmaicenia posypać ziołami, na przykład pietruszką, tymiankiem lub koperkiem, ale zawsze można używać jednocześnie tylko jednego dodatku. Oprócz tego należy pić dużo wody, można włączyć do diety także zieloną herbatę i napary ziołowe.

Dziennie należy przyjmować minimum 1000 kcal, przy czym jeden woreczek ryżu to około 200 kcal. W ciągu trzech dni chudnie się 1-2 kg. Ponieważ dieta jest bardzo restrykcyjna, nie zaleca się jej przedłużania, a z ponownym zastosowaniem lepiej poczekać minimum miesiąc.

Dłuższa dieta ryżowa

Innym wariantem jest dieta ryżowa trwająca od jednego do czterech tygodni. Jej bazą nadal jest ryż, jednak można, a nawet należy wprowadzać inne produkty, takie jak:

ryby,

gotowane mięso,

owoce,

warzywa- szczególnie rośliny strączkowe,

jogurty naturalne,

orzechy,

kiełki,

nasiona słonecznika.

Należy też pamiętać o codziennym piciu dwóch litrów wody mineralnej i herbat ziołowych lub zielonej czy czerwonej herbaty. Dozwolone są także soki przecierowe.

Dieta ryżowa pozwala schudnąć nawet 3 kilogramy tygodniowo. Dziennie powinno się przyjmować około 1000 kcal, co nie sprawia kłopotu, ponieważ posiłki na długo pozostawiają poczucie sytości. Dietę można powtórzyć najszybciej po trzech miesiącach.

Przykładowy jadłospis diety ryżowej

Śniadanie: 3 kromki chleba ryżowego posmarowane masłem, ogórek, jabłko, sok pomarańczowy

Drugie śniadanie: kromka chleba pełnoziarnistego z żółtym serem i sałatą, kiwi.

Obiad: 3 szklanki niegotowanych warzyw lub 1,5 szklanki warzyw gotowanych i ryż na sypko.

Podwieczorek: koktajl owocowy lub warzywny.

Kolacja: risotto z pieczarkami, cebulą i czosnkiem.

Przeciwwskazania do diety ryżowej

Diety ryżowej, zwłaszcza trzydniowej, nie powinny stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią ani dorastająca młodzież, ponieważ jest dla nich zbyt monotonna.