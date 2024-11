Wraz z początkiem 2024 roku Kasia Moś przekazała radosne wieści i potwierdziła, że wreszcie znalazła miłość i obecnie jest zakochana. Wybrankiem wokalistki został znany neurochirurg Łukasz Grabarczyk. Wygląda na to, że relacja pary jest już na bardzo poważnym etapie, ponieważ oboje zdecydowali się na wielki krok. Kasia Moś właśnie poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że po raz pierwszy zostanie mamą. Tę niezwykłą wiadomość przekazała w niecodzienny sposób, w towarzystwie swoich ukochanych psów.

W środę, 27 listopada wieczorem Kasia Moś opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, które zdążyło już wywołać sensację. Wokalistka na zamieszczonym filmiku leży w łóżku razem z psami, którym odczytała niezwykłą bajkę. To właśnie z tej opowieści dowiedzieliśmy się, że artystka będzie mamą po raz pierwszy.

Kos ogłosił dziś nas na sośnie, że ktoś w Kasi brzuszku rośnie. Nelcia wszystko usłyszała i Dzyndzlowi powiedziała. W pierwszej chwili radość wielka. Tu pojawia się rozterka. Chwila, zaraz, jak to będzie, czy nam karmy nie ubędzie? Wszystko było policzone - i salceson, i sadzone. Kto ma oddać swoją działkę? Tylko trochę, czy też całkiem? Co z kiełbasą i udkami? Co z innymi przysmakami? Dziadzio mówi: „Dobrze będzie, pół etatu mi przybędzie. Na spokojnie, bez zadymy, wszystkiego Cię nauczymy. Jak podkopać się pod płotem? Jak się w pełni pokryć błotem? Jak okradać kotom puszki i rozrzucać Kasi ciuszki? Jak ugryźć lalcię znienacka i gdzie jest schowana packa? Pokażemy w locie ważki i karmione przez nas ptaszki. Rzeczkę, w której się kąpiemy i płot, który przeskakujemy. Miejsce czeka już na Ciebie, będziesz z nami miał jak w niebie. Przychodź w muszce lub krawacie. Czekamy na Ciebie, bracie”

– przeczytała Moś.