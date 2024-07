Dieta shred została stworzona przez amerykańskiego lekarza Ian'a Smith'a i trwa sześć tygodni. Przez ten czas osoba ją stosująca może zrzucić od 9 do 12 kg.

Dieta shred – sześć faz odchudzania

Dieta shred trwa sześć tygodni, a każdy tydzień to inna faza diety. W każdej fazie należy jeść 6-7 posiłków dziennie w regularnych odstępstwach czasowych, najlepiej co 3 godziny (nawet jeśli nie odczuwa się głodu). Bardzo ważne, by pić szklankę wody zarówno przed, jak i w trakcie posiłku. Może to być woda mineralna, gazowana, niegazowana, czy owocowa. Dieta zaleca jedzenie świeżych owoców i warzyw. Można też jeść mrożone warzywa i owoce i z puszki, ale w mniejszych ilościach. W trakcie stosowania diety należy unikać produktów smażonych, słodyczy i chipsów. Nie zaleca się też zup zaprawianych śmietaną, ziemniaków i mięsa. Ważne też, by w ciągu jednego dnia nie jeść tego samego dania dwa razy. Diety shred nie powinny stosować osoby mające niski cukier we krwi i pracoholicy. Dieta wymaga punktualności i przestrzegania zasad.

Pierwszy tydzień – faza wprowadzenia

W pierwszej fazie diety shred można zjeść dziennie jeden posiłek płynny (zupa, koktajl) z owocem lub warzywem. Kaloryczność takiego dania nie powinna przekroczyć 300 kcal. Dodatkowo w ciągu dnia można podjadać przekąski ale o kaloryczności nie większej niż 100-150 kcal. Podczas pierwszego tygodnia dozwolone jest zjadanie dwóch kromek pieczywa o dowolnej porze dnia. Podczas tego tygodnia można schudnąć 1,75 kg.

Drugi tydzień – faza wyzwania

Drugi tydzień diety shred jest podobny do poprzedniego, z tą różnica, że liczba kalorii płynnego posiłku zmniejsza się z 300 do 250. W ciągu dnia dozwolone są dwa takie posiłki.

Trzeci tydzień – faza transformacja

Trzecia faza w diecie shred jest najcięższa. Przypomina poprzednie tygodnie, z tym, że kaloryczność płynnego posiłku zmniejsza się z 250 do 200. W ciągu dnia dozwolone są trzy takie posiłki. W tym tygodniu osoby stosujące dietę powinny zauważyć spadek wagi.

Czwarty tydzień – faza wspinania się

Czwarty tydzień diety shred jest identyczny jak tydzień 3.

Piąty tydzień – faza oczyszczania

W trakcie piątego tygodnia należy oczyścić wątrobę wypijając codziennie rano szklankę wody z cytryną. Zaleca się picie herbatki z hibiskusa i szklanki soku z żurawiny. W tym tygodniu można zjeść dziennie jeden płynny posiłek nieprzekraczający 300 kcal.

Szósty tydzień – faza wybuchu

Szósty tydzień diety shred zakłada (tak jak tydzień pierwszy), by zjeść maksymalnie trzy kromki pełnoziarnistego pieczywa w ciągu dnia. Zaleca się, by do każdego pieczywa dołączyć szklankę soku ze świeżo wyciśniętego owocu lub warzywa. Warto dalej pić sok żurawinowy i herbatkę z hibiskusa.

Dietę shred można wspomóc aktywnością fizyczną. Warto ćwiczyć 2-3 razy w tygodniu przez 30-45 minut. Może to być pływanie, bieganie, aerobik, jazda na rolkach, czy na rowerze.