Donald Tusk najpierw w latach 2007–2014, a następnie od 2023 pełni funkcję prezesa Rady Ministrów, stojąc na czele swojego pierwszego, drugiego i trzeciego gabinetu. Co ciekawe, jest osobą najdłużej sprawującą urząd premiera w III RP. Jego działania na każdym kroku rodzą szereg kontrowersji, jednak gdy swego czasu zdecydował się wystawić na licytację WOŚP coś od siebie, cieszył się w tym sporą popularnością. Nikt nie przypuszczał, że zbierze dzięki temu przeszło 700 tysięcy złotych!

Finał WOŚP coraz bliżej

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a do akcji jak co roku dołączyło się wiele gwiazd. Wśród nich jest Maciej Musiał, o którym mówi się najwięcej. Aktor wystawił na licytację specyficzną ofertę - proponuje własną usługę wysprzątania całego domu zwycięskiej osobie przy zapętlonym utworze "Explosion". Jego fani tłumnie ruszyli do licytacji, dzięki czemu akcja zebrała na ten moment przeszło 120 tysięcy złotych, lądując jednocześnie na pierwszym miejscu, a do końca została przecież jeszcze chwila! Choć w tym roku Maciej Musiał zdaje się być niekwestionowanym rekordzistą, wciąż wiele brakuje mu do przebicia... Donalda Tuska!

Donald Tusk zebrał dla WOŚP prawie 800 tysięcy złotych!

Niewielu pamięta, że rekordowa jak dotąd aukcja WOŚP była inicjatywą Donalda Tuska! Było to w 2017 roku, podczas 25. finału. Wówczas polityk wystawił na aukcję możliwość spędzenia z nim dnia w Brukseli! Licytacja cieszyła się ogromną popularnością i ostatecznie wygrała osoba, która przekazała 370 200 złotych. Już wtedy była to rekordowa suma, ale Tusk postanowił iść o krok dalej.

Do fundacji miała się wówczas zgłosić osoba, która przegrała w licytacji o zaledwie 100 złotych z informacją, że przekaże dla WOŚP 370 100 złotych, jeżeli polityk spędzi dzień również z nim. Donald Tusk przystał na propozycję, dzięki czemu udało mu się zgromadzić łącznie 740 300 złotych! Co ciekawe, w 2020 roku ponowił swoją ofertę, ale wtedy aukcja stanęła na "raptem" 211 tysiącach złotych.

Rekordowe licytacje WOŚP

Nie tylko licytacja Donalda Tuska zgromadziła ogromne pieniądze, bo chociażby w 2021 roku Radek Kotarski przeznaczył na aukcję swoją książkę... i czerwone Ferrari F430 F1, co wylicytowano za ponad 455 tysięcy złotych! Robert Lewandowski z kolei w 2020 roku zaoferował spędzenie z nim całego dnia, a zwycięzca zapłacił za niego ponad 93 tysiące złotych. W 2019 roku takie spotkanie ze sportowcem wylicytowano za przeszło 150 tysięcy złotych.

W 2022 roku również Marcin Gortat przyłączył się do akcji, wystawiając na licytację wakacje w jego letniej rezydencji w Orlando na Florydzie. W ofercie znalazła się również kolacja i spotkanie ze sportowcem. Wówczas licytacja zakończyła się na ponad 122 tysiącach.

