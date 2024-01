W ostatnich tygodniach sporo mówi się o zmianach w "Pytaniu na śniadanie". Jak już wiadomo, z programu zostali zwolnieni wszyscy prezenterzy ze "starej" ekipy śniadaniówki, a na ich miejsce systematycznie pojawiają się nowe duety. Żadna ze zwolnionych par jednak nie wyjawiła, dlaczego i w jaki sposób została pozbawiona pracy w śniadaniówce TVP. Teraz głos w tej sprawie postanowiła zabrać Karolina Pajączkowska, która po pół roku od rozstania się z Telewizją Polską postanowiła ruszyć z kanałem na Youtubie.

Rewolucja w "Pytaniu na śniadanie" trwa, a zwolnienia nie ominęły nawet najbardziej lubianych przez widzów duetów jak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski czy Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Fani śniadaniówki nie ukrywają, że tęsknią za "starą" ekipą, czemu dają wyraz w komentarzach publikowanych w mediach społecznościowych. Tymczasem Karolina Pajączkowska, która kilka miesięcy temu rozstała się z TVP postanowiła ujawnić, jak według jej wiedzy wyglądały zwolnienia gwiazd "Pytania na śniadanie".

Karolina Pajączkowska w swoim programie "Pajączkowska show" w serwisie Youtube zdradziła, że zadzwoniła do swoich zwolnionych z "Pytania na śniadanie" kolegów i dowiedziała się, jak w rzeczywistości wyglądały kulisy zwolnień.

Okazało się, że informacja o tym, że nie przychodzą już do pracy, została im przekazana przez telefon, przez nową szefową tego programu. Czy powiedziano im, dlaczego muszą odejść? Nie. Czy powiedziano im, czy dalej będą pracować w TVP czy to tylko zmiana z ,,Pytania na śniadanie''? Też nie. Jedna osoba powiedziała mi wprost: ,,Słuchaj, Karolina, tak to już w mediach jest''. No, i właśnie, tak to już w mediach jest, czyli nie można oficjalnie zabrać głosu, bo zabrania tego umowa. Nie można po odejściu z pracy pracować u konkurencji, czyli przez najbliższe miesiące trzeba być po prostu bezrobotnym. Wiem to z doświadczenia. Tak to już w mediach jest...

- zdradziła Karolina Pajączkowska