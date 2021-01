Dieta królowej Elżbiety II to jej sposób na długowieczność? Nie uwierzycie, co uwielbia jeść monarchini!

Królowa Elżbieta II w tym roku skończy 95 lat i w dalszym ciągu cieszy się dobrym zdrowiem i wspaniałą jak na swój wiek formą. Jest najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii i pobiła nawet rekord królowej Wiktorii, która na tronie zasiadała dokładnie 63 lata, 7 miesięcy i 2 dni. Okazuje się, że jej sposobem na długowieczność może być... dieta!

Jakiś czas temu były nadworny szef kuchni królowej Elżbiety II, Darren McGrady, wydał książkę, w której możemy znaleźć między innymi ulubione dania monarchini. Dzięki temu wiemy już, co królowa je ze smakiem, a także co na pewno nigdy nie zagości na jej talerzu. Kucharz zdradził również słabość monarchini do jednej z pysznych przekąsek, którą bardzo często się zajada.

Zobacz także: Królowa Elżbieta II i książę Filip świętują 73. rocznicę ślubu! Dostali wzruszający prezent od prawnuków

Dieta królowej Elżbiety II. Co znajduje się w jadłospisie monarchini?

Jak zaczyna się dzień królowej Elżbiety II? Tuż po przebudzeniu, monarchini konsumuje ciasteczka i popija je tradycyjną angielską herbatą. Następnie królowa przygotowuje się do śniadania, podczas którego spożywa najczęściej owsiankę. Gdy z kolei wybija pora lunchu, monarchini najbardziej lubi zjeść kurczaka bądź grillowaną rybę wraz z porcją świeżych warzyw. Jednak ulubioną porą dnia królowej Elżbiety II jest popołudnie, bo wtedy przychodzi czas na porcję słodkości!

Monarchini najczęściej sięga wtedy po ciepłe bułeczki z dżemem i śmietaną. Ale jej największą słabością podobno jest czekolada. Darren McGrady nazywa w swojej książce monarchinię "czekoladoholikiem". Podobno królowa uwielbia wszystkie potrawy z czekoladą i gdy tylko w menu jest jakieś danie z tym składnikiem, to zawsze je wybiera.

A co zatem nigdy nie pojawi się na talerzu królowej Elżbiety II? Zakazanymi składnikami na liście w menu dla monarchini są... cebula i czosnek! Królowa pod żadnym pozorem nie zje potrawy, jeśli pojawi się właśnie któreś z tych warzyw. Pomimo tej niechęci do cebuli i czosnku, monarchini oczywiście zawsze przestrzega zdrowej diety i nie spożywa fast foodów.

I co wy na to? Spodziewaliście się, że właśnie taką dietę stosuje królowa Elżbieta II?

East News

Królowa Elżbieta II urodziła się 21 kwietnia 1926 roku co oznacza, że już niedługo skończy 95 lat! Monarchini życzymy oczywiście dużo zdrowia i tak wspaniałej energii jeszcze przez długie lata.