Justyna i Tomasz z 9. edycji "Rolnik szuka żony" szybko stali się ulubieńcami widzów, którzy kibicowali ich relacji, a po tym jak para zaręczyła się, wszyscy czekali na ich ślub. Jakiś czas temu Justyna zaczęła jednak publikować zdjęcia z rodzinnego Chorzowa i ani razu nie pojawił się na nich rolnik. To mocno zaniepokoiło internautów, którzy sugerowali, że związek Justyny i Tomasza już się zakończył. Wygląda na to, że choć oficjalnie tego nie potwierdzili, to faktycznie para rozstała się. Te zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości...

Reklama

Justyna z "Rolnik szuka żony" w ten sposób definitywnie potwierdziła rozstanie z Tomaszem?

Justyna z "Rolnik szuka żony" dla Tomasza zmieniła wiele w swoim życiu i zdecydowała się na przeprowadzkę z rodzinnego Chorzowa do gospodarstwa rolnika. Początkowo para publikowała wspólne zdjęcia i wyglądało na to, że ich relacja układa się dobrze, a widzowie randkowego hitu Telewizji Polskiej spodziewali się informacji o ślubie pary, a tymczasem okazało się, że Justyna razem z synem wróciła do swojego domu w Chorzowie i zdecydowała się na spektakularną metamorfozę. Kandydatka Tomasza ścięła włosy i przefarbowała się na blond, a teraz pozuje z uśmiechem na twarzy, pozdrawiając swoich obserwatorów z urlopu w Budapeszcie.

Instagram @20_justyna_23

Wiele wskazuje na to, że związek Justyny i Tomasza z "Rolnik szuka żony" to już przeszłość, a uczestniczka hitu TVP zaczęła już kolejny rozdział swojego życia i cieszy się swoim szczęściem, spełniając marzenia i podróżując. Z kolei niewiele wiadomo, jak dalej potoczyły się losy Tomasza z "Rolnika". Uczestnik 9. edycji nie jest aktywny w mediach społecznościowych i nie wiadomo, czy nadal jest singlem.

Instagram @20_justyna_23

Reklama

Przeglądając, najnowsze zdjęcia nie sposób dostrzec ogromnej zmiany, jaką przeszła uczestniczka "Rolnika" w ostatnim czasie. Nowa, krótsza fryzura, zdecydowanie szczuplejsza sylwetka. Trzeba przyznać, że metamorfoza Justyny z "Rolnika" robi wrażenie. Sądzicie, że Justyna w końcu zabierze głos w sprawie związku z Tomaszem?

Instagram @20_justyna_23