Barbara Bursztynowicz przez lata była jedną z kluczowych postaci „Klanu”. Widzowie pokochali jej bohaterkę, Elżbietę Chojnicką, za ciepło, mądrość i lojalność wobec rodziny. Jednak aktorka jakiś czas temu postanowiła zakończyć swoją wieloletnią przygodę z serialem.

Reklama

Scenarzyści, zamiast uśmiercić postać Elżbiety, zdecydowali się na bardziej subtelne rozwiązanie. W fabule pojawiło się wyjaśnienie, że bohaterka wyruszyła na pielgrzymkę. Dzięki temu, choć nieobecna fizycznie, jej postać nadal istnieje w świecie „Klanu”. Z tego też względu scenarzyści mogli sobie pozwolić na to, aby w nietypowy sposób wspomnieć o odgrywanej przez Barbarę Bursztynowicz postaci. Widzowie znów mogli zobaczyć Elżbietę! W jaki sposób? Szczegóły poniżej.

Fani "Klanu" znów mogli zobaczyć serialową Elżbietę

Chociaż widzowie nie zobaczą już fizycznie Barbary Bursztynowicz na ekranie, to jednak postać Elżbiety Chojnickiej pozostaje obecna w "Klanie" w symboliczny sposób. W jednym z odcinków serialu, który został wyemitowany 14 marca 2025 roku, Jerzy Chojnicki, serialowy mąż Bursztynowicz, spoglądał na ekran swojego telefonu, na którym jako tapetę ustawił zdjęcie ukochanej żony krojącej coś w kuchni.

Ponownie zobaczymy Barbarę Bursztynowicz w „Klanie”. Z tym że na telefonie. Okaże się, że tęskniący za nią Jerzy ma na tapecie jej zdjęcie… jak kroi coś w kuchni… - czytamy w opisie pod zdjęciem, które zostało opublikowane na instagramowym profilu ,,Klanu''

To prosty, ale wzruszający gest, który ma podkreślić, jak bardzo Jerzy tęskni za Elżbietą. Dzięki temu widzowie mogą odczuć, że postać Barbary Bursztynowicz wciąż jest częścią fabuły, mimo że aktorka pożegnała się z rolą.

Odejście Barbary Bursztynowicz z "Klanu" poruszyła widzów

Decyzja Barbary Bursztynowicz o odejściu z "Klanu" po 27 latach pracy spotkała się z wieloma emocjonalnymi reakcjami. Widzowie, którzy przez lata śledzili losy Elżbiety, wyrażali swój smutek i nie ukrywali, że będą bardzo za nią tęsknić. Niektórzy fani mają nadzieję, że to nie jest ostateczne rozstanie i że Bursztynowicz jeszcze kiedyś powróci do serialu. Czy jest na to szansa? Jak widać, scenarzyści pozostawili furtkę do ewentualnego powrotu bohaterki, więc zapewne wszystko będzie zależało od samej aktorki. Póki co jednak gwiazda stanowczo podkreśla, że na ten moment nie widzi możliwości powrotu do "Klanu".

Zobacz także: