Agata Buzek pojawiła się dzisiaj w "Dzień Dobry TVN" w szczytnym celu. Wraz z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską promowały akcję "Wielcy małym", która polega na propagowaniu adopcji zwierząt bezdomnych, które pozostają w schroniskach czy domach tymczasowych.

Agata Buzek to ceniona aktorka doceniana nie tylko w Polsce ale i za granicą. Rzadko kiedy jednak wypowiada się na temat swojego życia prywatnego. Dziś gościła jednak w "Dzień Dobry TVN" by pomóc rozpromować ważną akcję dotyczącą pomocy zwierzętom bezdomnym. Promując trwającą już od 17 lat akcję, Ahata Buzek podkreślała: