W 2025 roku, po sześciu latach przerwy, Agnieszka Kaczorowska wróciła do "Tańca z gwiazdami" i aktualnie możemy ją podziwiać w 16. edycji programu. Jej tanecznym partnerem został aktor, Filip Gurłacz i wszystko wskazuje na to, że tancerka ma z nim naprawdę bardzo dobrą relację, która przekłada się również na parkiet. Para od samego początku zdobywa wysokie noty od jury i zaskarbiła serca tysięcy fanów.

Tym większym szokiem dla widzów "Tańca z gwiazdami" z pewnością są słowa Antka Smykiewicza, który bez ogródek zaczął opowiadać o tym, jak z jego perspektywy wyglądała współpraca z Agnieszką Kaczorowską, kiedy to występowali razem w tanecznym programie w 2018 roku. Muzyk właśnie dodał kolejne dość gorzkie słowa na ten temat!

Antek Smykiewicz dobitnie o współpracy z Agnieszką Kaczorowską w "Tańcu z gwiazdami"

Antek Smykiewicz w rozmowie z mediami nie zostawił suchej nitki na Agnieszce Kaczorowskiej. Artysta mówi wprost, że współpraca z tancerką na planie "Tańca z gwiazdami" była dla niego naprawdę trudna i nie wspomina jej dobrze. Teraz w rozmowie z portalem Pudelek.pl, dodał kolejne gorzkie słowa w tym temacie.

Na początku muzyk wyznał, że jako jedyny trenował w szkole tańca Kaczorowskiej, przez co poza odcinkami nie miał kontaktu z resztą uczestników. Co więcej, artysta twierdzi, że tancerka miała wówczas w niepochlebny sposób wypowiadać się na temat innych gwiazd i tancerzy biorących udział w "Tańcu z gwiazdami".

Agnieszka wypowiadała się o innych uczestnikach i tancerzach w bardzo niekulturalny sposób. Nigdy nie witała się z nikim wchodząc do studia i wiecznie (poza momentami, gdy uchwyciła ją kamera) miała wściekłą niezadowoloną minę. Była sfokusowana na siebie i promocję swojej szkoły. Na zajęcia często przyjeżdżała spóźniona i z głową w chmurach. - wyznał w rozmowie z Pudelkiem Smykiewicz

To jednak nie koniec. Smykiewicz zarzucił Kaczorowskiej, że ta nie przykładała się do tego, aby ich duet był zgrany i odnosił sukcesy w "Tańcu z gwiazdami", gdyż - jak stwierdził - "bardziej niż program liczyło się jej życie uczuciowe".

Nie zbudowaliśmy między sobą żadnej relacji uczestnik – instruktor, bo ewidentnie sobie temat odpuściła – bardziej niż program liczyło się jej życie uczuciowe. Podczas programu często zwracała się do mnie w sposób apodyktyczny i chamski. Do momentu programu naprawdę lubiłem tańczyć, po nim raczej już nie. - dodał

Smykiewicz o zachowaniu Kaczorowskiej w "Tańcu z gwiazdami". "Potrafiła obrazić mnie nawet przed kamerą"

Antek Smykiewicz w tej samej rozmowie dał również do zrozumienia, że Agnieszka Kaczorowska nie traktowała go dobrze, a inni mieli mu nawet współczuć całej sytuacji.

Wiele osób w tamtym okresie było świadkami tego, jak Kaczorowska mnie traktowała i otwarcie mi tego współczuli, mówiąc, że ona po prostu nikogo nie lubi, a nie tylko mnie. - wyznał Smykiewicz

Na koniec piosenkarz stwierdził, że Agnieszka Kaczorowska "odebrała mu radość" z udziału w "Tańcu z gwiazdami".

Potrafiła obrazić mnie nawet przed kamerą, kiedy na pytanie redaktora o to, jak mi poszło, wypaliła: ,,No nie wypada mówić źle''. Bardzo cieszyłem się na udział w ,,TzG'', ale Agnieszka odebrała mi tę radość i pokazała, jak wygląda jej prawdziwe poza kamerowe oblicze. - wyznał

Póki co Agnieszka Kaczorowska nie komentuje publicznie zarzutów Smykiewicza. Kiedy jednak zwrócono się do niej z prośbą o wypowiedź w tej sprawie, tancerka odpisała, "by zapytać inne osoby o to, jak wspominają współpracę z nią".

A Wy, co sądzicie o całej sprawie?

