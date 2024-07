Jakub Rzeźniczak po raz pierwszy od dawna opublikował zdjęcia swojego synka. Oliwier zmarł 27 lipca 2022 roku po walce z rzadkim nowotworem wątroby. Dziś przypada druga rocznica śmierci Oliwierka, a Jakub Rzeźniczak opublikował poruszający wpis, który chwyta za serce...

Oliwier Rzeźniczak odszedł dwa lata temu po trudnej walce z chorobą nowotworową, którą ujawniono podczas rutynowych badań. Chłopiec przegrał walkę z nowotworem, choć jego rodzice starali się zrobić wszystko, aby uratować chłopca. Magdalena Stępień organizowała w sieci zbiórki na leczenie Oliwiera w Izraelu, ale ostatecznie choroba okazała się silniejsza. Dziś przypada rocznica śmierci Oliwierka i Jakub Rzeźniczak opublikował poruszający wpis:

Jakub Rzeźniczak wyjaśnił też, dlaczego tak rzadko publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia synka i przyznał, że wspominanie go w sieci jest dla niego szczególnie bolesne, bo wracają wspomnienia sprzed dwóch lat.

Nie wspominam Oliwierka tutaj bo cały czas wiąże się to z ogromnym bólem, każde zdjęcie, wspominanie jest dla mnie ciężkim przeżyciem.Wiem, że wiele z Was pamięta i dziękuję za to, ale wasze wiadomości, wspominanie Oliwierka w komentarzach mi osobiście nie pomagają, sprawiają, że wracają obrazy sprzed dwóch lat. :( Synku spoczywaj w spokoju. Kocham Cię.

dodał piłkarz