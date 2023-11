W piątek, 17 listopada odbędzie się pogrzeb Patrycji Widery. Śmierć 24-letniej influencerki wywołała szok w mediach społecznościowych. Chwilę przed tragedią młoda gwiazda znana z produkcji TVN ("Szkoła") pokazała zdjęcia ze szpitala. Sieć zalała fala kondolencji oraz wspomnień twórczyni internetowej. Fani wywołali Izabelę Zabielską, dawną partnerkę Patrycji Widery i zarzucili jej, że nie zabiera głosu w obliczu dramatycznych wydarzeń. Teraz postanowiła odpowiedzieć.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że zaplanowany na 17 listopada pogrzeb Patrycji Widery będzie transmitowany. Nadal nieznane są przyczyny śmierci 24-latki, która nagle trafiła do szpitala. Niestety influencerka zmarła 8 listopada. Wcześniej zdążyła poinformować fanów, że zmaga się z poważną chorobą, jednak nie podzieliła się diagnozą. Teraz głos zabrała jej dawna partnerka.

Izabela Zabielska odniosła się do komentarzy, jakie po śmierci Patrycji Widery może przeczytać na swój temat. Dziewczyna zaznaczyła, że od rozstania z influencerką minęło już wiele czasu i od tego momentu obie pozostawały sobie obce. Dodała, że nie utrzymywała z nią kontaktu od dawna.

Od kilku dni rzucają mi się w oczy komentarze: czemu ja się nie wypowiadam na temat śmierci Patrycji Widery, co nie jest do końca prawdą, bo w dzień jej śmierci była jedna storka na ten temat. Wielu osobom nie podoba się to, że ja normalnie się udzielam w internecie, mimo że była moją pierwszą dziewczyną

W dalszej części Izabela Zabielska poinformowała, że jest jej przykro z powodu tragedii. Przypomniała internautom, że każdy ma prawo do przeżywania śmierci Patrycji Widery na swój sposób. Przyznała, że nie jest pogrążona w żałobie, ale także nie pozostaje obojętna na to, co się stało. Potwierdziła, że 24-latka była jej pierwszą miłością.

Oczywiście, że jest mi przykro, bo to jest zasadniczo przykra sytuacja. Ale po pierwsze: dajcie mi to przeżywać na własny sposób. Po drugie: ja się normalnie udzielam w internecie, bo ja normalnie funkcjonuję. Nie jestem w żałobie, nieważne jak źle by to nie brzmiało, nasza relacja była tyle lat temu, że mam wrażenie, iż nie uderzyło mnie to na tyle, żebym ja w tym momencie przeżywała żałobę. Nie zmienia to faktu, że to przeżywam, gdyż była to moja pierwsza miłość

— przekazała Izabela Zabielska.