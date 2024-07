Dieta pszeniczna to kuracja odchudzająco-oczyszczająca, jednak ze względu na małą różnorodność składników odżywczych nie powinna być stosowana przez dłuższy czas. Dieta pszeniczna należy do grupy tzw. monodiet, czyli diet opartych na jednym typie pokarmów. Głównym składnikiem diety pszenicznej jest oczywiście gotowana pszenica.

Na czym polega dieta pszeniczna

Celem diety pszenicznej jest nie tylko utrata kilogramów, ale także oczyszczenie organizmu z toksyn. Jadłospis jest banalnie prosty – w ciągu dnia należy jeść posiłki złożone wyłącznie z gotowanej pszenicy. Aby dodać ziarnom nieco smaku można wykorzystać pokrzywę, kiełki pszenicy i mniszek lekarski. Nie ma ograniczeń co do ilości jedzonej pszenicy, poza trzema głównymi posiłkami można sięgać po nią, gdy pojawia się głód. Przed przystąpieniem do diety należy się do niej przygotować, tzn. ograniczać pokarmy ciężkostrawne. Również po zakończeniu kuracji mięso i inne produkty należy włączać do jadłospisu stopniowo.

Jak długo powinna trwać dieta

Dieta pszeniczna trwa od 3 do 12 dni i jej czas uzależniony jest zarówno od potrzeb organizmu, jak i jego „typu cieplnego”. W zaleceniach diety można spotkać się z opisami typów organizmów ciepłolubnych i zimnolubnych. Pszenica określana jest tutaj jako pokarm zimny, zatem dłużej z jej właściwości mogą korzystać osoby o typie ciepłolubnym (czyli te, które mają wyższe ciśnienie, dobrze czują się w chłodniejszych pomieszczeniach itp.). Z kolei osoby, których stopy i dłonie często są zimne, a ciśnienie jest niższe, nie powinny pozostawać na diecie pszenicznej dłużej niż trzy dni, gdyż ta monodieta określana jest jako dodatkowo wychładzająca organizm.

Argumenty przeciwko diecie pszenicznej

Dietetycy odradzają stosowanie monodiet czy głodówek, gdyż jedynie dobrze zbilansowane i racjonalne odżywianie, które stanie się nawykiem żywieniowym zapewni szczuplejszą sylwetkę i brak efektu jo-jo. Ryzyko stosowania monodiet jest zawsze podobne – pozbawienie organizmu niezbędnych substancji odżywczych (ze względu na ubogi jadłospis), a co za tym idzie ogólne osłabienie organizmu i pogorszenie samopoczucia. Osoby cierpiące na choroby układu pokarmowego, nerwowego czy krwionośnego powinny decyzję o stosowaniu diety pszenicznej skonsultować z lekarzem.

Jeśli mimo wszystko zapadnie decyzja o stosowaniu diety pszenicznej, pamiętać należy o przyjmowaniu dużej ilości płynów – zwłaszcza wody, ale też naparów ziołowych czy herbat owocowych.