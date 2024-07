Detoks sokami jest jedną z najbardziej popularnych metod odtruwania organizmu. Aby go przeprowadzić potrzebujemy jedynie owoców i warzyw oraz sokowirówki lub blendera. Oczyszczannie sokami powinno trwać najdłużej 3 dni, a najbardziej ortodoksyjni miłośnicy takich technik odżywczych namawiają, aby soki przygotowywać tylko z surowych produktów.

Detoks sokami wywodzi się z kuchni raw, która opiera się na jedzeniu i przygotowywaniu posiłków z surowych produktów. Miłośnicy tego stylu uważają, że gotowane warzywa, owoce czy mięso tracą swoje właściwości odżywcze. Detoksykacja sokami powinna trwać od jednego dnia do trzech dni maksymalnie i opierać się na piciu do 5-6 razy dziennie gęstych soków. Podczas detoksu powinno się zrezygnować z kawy, używek, alkoholu, słodyczy i palenia papierosów.

Oczyszczanie sokami: przepisy

Oczyszczanie sokami pomoże pozbyć się toksyn z organizmu, stanie się podporą dla funkcjonowania wątroby, żołądka i jelit. Detoks sokami poprawia samopoczucie, daje poczucie „lekkości” i poprawia stan włosów, skóry i paznokci.

Sok marchwiowo-jabłkowy

Składniki:

1/2 kg marchwi,

1/2 kg jabłek.

Sposób wykonania:

1. Umyj marchewki, obierz i pokrój na małe kawałki. Jabłka umyj i również pokrój.

2. Wyciśnij sok z marchwi i jabłka za pomocą sokowirówki.

3. Połącz je i włóż do lodówki na pół godziny, a smak jabłka i marchwi się połączyły. Możesz też pić sok od razu.

Sok pomidorowy

Składniki:

1/2 kg pomidorów,

chilli (opcjonalnie w postaci przyprawy lub małej papryczki).

Sposób wykonania:

1. Umyj pomidory, pokrój je na kawałki i wrzuć do sokowirówki.

2. Jeżeli chcesz otrzymać ostrzejszy smak, dodaj do wyciśniętego soku szczyptę przyprawy chilli lub pokrój drobno papryczkę i dodaj do soku. Wersja z papryczką chilli zaostrzy apetyt.

Sok z ogórka

Składniki:

1/2 kg ogórków,

2 średnie marchewki,

4 główki rzodkiewki.

Sposób wykonania:

1. Myjemy warzywa i obieramy (marchewki najlepiej oskrobać) i kroimy na kawałki.

2. Wrzucamy do sokowirówki, a otrzymany sok wkładamy do lodówki na pół godziny. Możemy też wypić go od razu.

Sok z cytrusów

Składniki:

1/2 kg grejpfrutów,

1/2 kg pomarańczy.

Sposób wykonania:

1. Myjemy i przecinamy na pół cytrusy.

2. Za pomocą wyciskarki wyciskamy sok z pomarańczy i grejpfruta.

3. Łączymy je w jeden sok i odstawiamy do lodówki na pół godziny. Możemy też wypić go od razu.

Sok z dyni

Składniki:

1/4 kg dyni,

1/4 kg marchwi,

1 jabłko,

chilli (opcjonalnie w postaci przyprawy lub małej papryczki).

Sposób wykonania:

1. Umyj i pokrój warzywa.

2. Wrzuć do sokowirówki.

3. Połącz ze sobą sok ze wszystkich warzyw. Jeżeli chcesz uzyskać ostrzejszy smak możesz dodać chilli w postaci przyprawy lub małą papryczkę drobno pokroić i dodać do soku. Wersja z papryczką chilli zaostrzy apetyt.

Dodatkowo codziennie rano warto na czczo pić szklankę letniej wody połączonej z sokiem przynajmniej z połowy cytryny.

