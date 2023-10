Przetestowałam większość dostępnych metod depilacji. Choć miały wiele zalet, to żadna z nich nie była dla mnie w 100% satysfakcjonująca. Golenie klasyczną maszynką jest szybkie i tanie, ale mało efektywne (włoski odrastają w ekspresowym tempie). Poza tym bywa, że taki zabieg kończy się podrażnieniami oraz tzw. truskawkową skórą. Podobne konsekwencje ma usuwanie owłosienia za pomocą wosku czy klasycznego depilatora. Te metody zajmują więcej czasu, ale też pozostawiają skórę gładką na dłużej. Depilacja laserowa wykonywana w gabinecie to faktycznie świetny sposób na skuteczną redukcję owłosienia, ale zabiegi są bardzo drogie, wymagają dojazdów i, powiedzmy sobie szczerze, zazwyczaj są bolesne. Dodatkowo, aby utrzymać efekt, należy co jakiś czas robić sesje przypominające, które generują kolejne (niemałe) koszty. Postanowiłam sprawdzić, czy antidotum na te wszystkie bolączki będzie depilacja IPL.

Depilacja IPL – czym się wyróżnia Braun Silk-expert Pro 5?

Przetestowałam jedno z najnowocześniejszych urządzeń na rynku: model Braun Silk-expert Pro 5. Co warto wiedzieć o tym sprzęcie? Opiera się na technologii SkinPro 2.0 (SensoAdapt™), która automatycznie dopasowuje intensywność działania (jest 10 poziomów) do kolorytu skóry. Czujnik odczytuje go aż 80 razy na sekundę, dzięki czemu depilacja jest nie tylko efektywna, ale i bezpieczna. Warto tutaj wspomnieć, że urządzenie Braun posiada akredytację Skin Health Alliance i zostało zatwierdzone przez FDA – amerykańską Agencję Żywności i Leków.

mat. własne

Precyzyjne działanie urządzenia jest możliwe dzięki wymiennym nasadkom – w sumie mamy ich w zestawie 4: standardową, szeroką oraz 2 nakładki precyzyjne, które pomagają zredukować owłosienie na twarzy oraz w miejscach intymnych. Dodatkowo Braun Silk-expert Pro 5 mogą z powodzeniem stosować osoby bardzo wrażliwe na ból lub po prostu początkujące – depilator ma trzy tryby pracy: standardowy, delikatny i bardzo delikatny.

To także produkt stworzony dla zabieganych lub tych, które nie chcą poświęcać zbyt dużo czasu na tego typu zabiegi. Sprzęt Braun emituje błysk nawet co 0,5 sekundy, a to w praktyce oznacza, że można go sprawnie przesuwać po skórze i tym samym znacznie przyspieszyć cały zabieg (oczywiście bez negatywnego wpływu na efekty). A co z kosztami? Tu też możemy postawić duży plus po stronie domowej depilacji IPL – urządzenie nie jest tanie, ale wystarcza na bardzo długo. Silk-expert Pro 5 emituje 400 000 błysków, co stanowi odpowiednik… 22 lat zabiegów na całym ciele³!

mat. własne

Braun Silk-expert Pro 5 – recenzja urządzenia

Do testów podeszłam z entuzjazmem, ale też obawami – jestem blondynką, moje owłosienie nie jest bardzo jasne, ale przez wiele lat słyszałam, że domowa depilacja IPL działa tylko w przypadku naprawdę ciemnych włosków i to w połączeniu z jasną karnacją. Na szczęście urządzenie Braun IPL jest odpowiednie do skóry o różnym kolorycie – od jasnego do średnio ciemnego – z włosami w różnych odcieniach, od naturalnego blond po ciemnobrązowy lub czarny.

Przed pierwszym użyciem nieco obawiałam się bólu. Jak się okazało, zupełnie niepotrzebnie. Podczas emisji błysków czułam bardzo delikatne mrowienie, które nie wywoływało jednak żadnego dyskomfortu. Tryb delikatny włączałam tylko wtedy, kiedy używałam Silk-expert Pro 5 na twarzy. Resztę ciała, czyli łydki, uda i pachy, mogłam bez problemu depilować, używając trybu standardowego.



mat. własne

Sam zabieg był bardzo prosty i zaskakująco szybki. Zaczynałam go zawsze od ogolenia wybranego miejsca tradycyjną maszynką i dokładnego osuszenia skóry. Samo urządzenie Silk-expert Pro 5 uruchamia się poprzez wciśnięcie dowolnego przycisku. Po przyłożeniu go do skóry zaczyna działać wiatrak, a czujniki ekspresowo dopasowują intensywność działania do koloru skóry na wybranym obszarze. Kiedy boczne diody świecą na biało, można rozpocząć depilację.

Na łydkach i udach spokojnie przesuwałam sprzęt po skórze. Dzięki temu cały zabieg trwał dosłownie kilka minut! Na twarzy i pod pachami (ale także w okolicach kolan i kostek) używałam precyzyjnej końcówki i nieco innej metody zabiegowej, czyli po prostu przykładałam głowicę do wybranej partii i dopiero wtedy uruchamiałam światło. Jak wspominałam wcześniej, w zestawie znajdują się dwie końcówki precyzyjne, które różnią się oznaczeniem – dzięki temu urządzenie Silk-expert Pro 5 można stosować zarówno na twarzy, jak i w miejscach intymnych.

mat. własne

Teraz najważniejsze - urządzenie jest bezpieczne i wydajne, ale czy działa? Tak! Już tydzień po pierwszym zabiegu włoski były wyraźnie jaśniejsze i słabsze – zdecydowanie mniej widoczne i cieńsze. Dwa tygodnie i dwie sesje z Braun Silk-expert Pro 5 wystarczyły, żebym na łydkach, na udach i pod pachami dostrzegła spore obszary, na których owłosienie jest bardzo rzadkie albo nawet zupełnie go brak. Każdy kolejny zabieg potęgował ten efekt, włosków sukcesywnie ubywało, a te, które pozostały, były bardzo delikatne i mało widoczne. Cztery tygodnie po pierwszym użyciu urządzenia IPL Braun tradycyjną depilację mogę raczej wykreślić z mojej listy zabiegów pielęgnacyjnych. Przynajmniej na najbliższe pół roku.

Co jeśli urządzenie z jakichś powodów nie da ci wymarzonych rezultatów? Producent zapewnia, że w sytuacji, gdy produkt nie spełni oczekiwań, każdy konsument ma możliwość jego zwrotu i odzyskania pieniędzy. Wow!

Urządzenie jest dostępne na stronie Braun oraz w sieci sklepów Euro.

Z kodem PARTY150 rabat 150 zł do 31 lipca 2023 na tej STRONIE.

³ Nie jest to gwarancja na cały okres użytkowania urządzenia.