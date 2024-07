Właściwości soku z jabłek są powiązane z wartością odżywczą owoców. Trudno ich nie docenić – jabłka chronią jelita, usuwają toksyny, mają dobroczynny wpływ na układ immunologiczny i krwionośny. Aby korzystać ze wszystkich właściwości jabłek, najlepiej zrobić sok samodzielnie.

Sok z jabłek – właściwości, składniki pokarmowe, kalorie

Najlepiej sok z jabłek zrobić samemu, ewentualnie kupić sok z kilkudniową datą ważności. Mętne soki są zdecydowanie zdrowsze niż ich klarowne odpowiedniki – zawierają cztery razy więcej polifenoli o działaniu antyalergicznym, przeciwzapalnym i przeciwstarzeniowym. Sok ze sklepowej półki produkowany jest zwykle na bazie soku zagęszczonego, czyli pozbawionego wody. W trakcie jej odparowywania w temperaturze 50-70 stopni Celsjusza pod ciśnieniem dochodzi do utraty części cennych składników pokarmowych. Sok z jabłek będzie najbardziej wartościowy, jeśli wykorzystamy całe jabłka - razem ze skórką, ponieważ to w niej jest najwięcej pektyn – błonnika pokarmowego, rozpuszczalnego w wodzie. Ów błonnik zwiększa swoją objętość w żołądku, chroniąc jelita, dzięki czemu jesteśmy dłużej syci, a proces wchłaniania cukru zostaje spowolniony. Pektyny obniżają poziom złego cholesterolu i usuwają toksyny, zalecane są w profilaktyce nowotworowej. Witamina C wzmacnia układ odpornościowy – owoce poddane obróbce termicznej tracą część tej witaminy. Regularne picie soku z jabłek wspiera pracę serca, układu nerwowego, reguluje trawienie. Dziennie najlepiej wypijać 1-2 szklanki soku. Szklanka soku jabłkowego dostarcza około 125 kalorii.

Polskie prawo zabrania dodawania do soków cukru, barwników, konserwantów. Należy jednak czytać uważnie etykiety, ponieważ czasami producenci stosują triki marketingowe, np. na przodzie butelki rysując dorodne owoce, a z tyłu umieszczając informację, że jest to napój, a nie sok, a więc produkt zawierający mało owoców, a dużo rafinowanego cukru.

