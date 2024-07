Zmiany w naszym ciele są naturalne, ale niektóre z nich można zatrzymać. Na pojawienie się cellulit, czyli charakterystycznych grudek, które są wynikiem nieprawidłowego rozmieszczenia tkanki tłuszczowej pod skórą, wpływa wiele czynników. To nie tylko nieodpowiednia dieta, czy brak ruchu, ale także genetyka, problemy z krążeniem, choroby, a nawet nieprawidłowa postawa. Choć walka z „pomarańczową skórką” nie jest łatwa, to systematyczna pielęgnacja, w połączeniu ze zdrowym odżywianiem i regularną aktywnością fizyczną, mogą zdziałać cuda. Jakie kosmetyki polecają specjaliści i jakich składników aktywnych powinniśmy w takich produktach szukać? Sprawdziliśmy to.

In Tensive Cream - Philip Martin’s

Produkt włoskiej marki Philip Martin’s pomaga przeciwdziałać niedoskonałościom skóry spowodowanym nadmiarem tkanki tłuszczowej i cellulitem w ich najbardziej zaawansowanych stadiach. W składzie kremu In Tensive Cream znajdziemy: kompleks enzymów (niweluje obrzęki i opuchlizny na skórze), papainę (złuszcza i usuwa martwe komórki, jest bogata w beta-karoten, witaminę C i flawonoidy), bromelainę (znajduje się w ananasach, zmniejsza opuchliznę i obrzęki) oraz wyciąg z wąkroty azjatyckiej (poprawia krążenie, stymuluje produkcję kolagenu). Ten bogaty skład skutecznie wspiera redukcję cellulitu i realnie wygładza ciało. Dopełnieniem pielęgnacji skóry może być nawilżający krem Cashmere Cream, także od marki Philip Martin’s.

Cellu-Esthetic Grapefruit Cream - Chantarelle

Najważniejsze składniki aktywne znajdujące się w grejpfrutowym kremie do ciała od marki Chantarelle to: liposlim (uelastycznia skórę, zmniejsza obrzęki), stretch-stop (zmniejsza widoczność rozstępów), proteiny jedwabiu (przeciwdziałają procesom starzenia się skóry) oraz kofeina (pobudza mikrokrążenie skórne). Wszystkie one sprawiają, że kosmetyk działa silnie antycellulitowo i przywraca ciału sprężystość. Produkt jest częścią linii Thermo-Modelling, która została stworzona w celu modelowania ciała, redukcji cellulitu i wyszczuplania.

Serum Night Anticellulite Slimming Superconcentrate - Collistar

Kosmetyk włoskiej marka to działające kompleksowo serum antycellulitowe na noc. W składzie serum Night Anticellulite Slimming Superconcentrate znajdziemy połączenie soli morskiej, kofeiny i ekstraktu z alg. Ta mieszanka wyszczupla, redukuje cellulit i sprawia, że skóra staje się gładsza i jędrniejsza. Działanie kosmetyku wzmacnia system Transcutol®, który sprawia, że składniki aktywne lepiej wchłaniają się w skórę.

Masło do ciała Slimming Coffee - Organique

Jednym z najefektywniej działających na cellulit składników jest kawa. Właśnie na kofeinie i kwasie chlorogenowym oparta jest formuła masła do ciała Slimming Coffee. Kosmetyk nie tylko niweluje nierówności skóry, ale także ujędrnia, wyszczupla i neutralizuje wolne rodniki. Dodatkowo w składzie nie brakuje masła shea (nawilża) oraz ekstrakt z alg morskich (hamuje procesy starzenia się skóry).

Balsam do ciała Ready to show off - Celloo

Kofeinę, która drenuje i przyspiesza spalanie tłuszczu zawiera w swoje formule także ujędrniający produkt marki Celloo. Oprócz tego w składzie Ready to show off znajdziemy olej z awokado (nawilża skórę), wyciąg z wąkroty przeciwdziałający rozstępom oraz ekstrakt z korzenia imbiru pobudzający krążenie i rozgrzewający. Poza redukcją "skórki pomarańczowej", balsam nawilża i ujędrnia skórę.

