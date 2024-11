Już w najbliższy weekend, w nocy z 16 na 17 listopada dowiemy się, kto zostanie Miss Universe 2024. Jak już zostało wspomniane, Polskę w tym roku reprezentuje piękna Kasandra Zawal, która kilka miesięcy temu wywalczyła koronę Miss Polski 2024. Kasandra już od 2 tygodni przebywa na zgrupowaniu w Meksyku i razem z reprezentantkami pozostałych 126 krajów przygotowuje się do wielkiego finału. Emocje sięgają zenitu, a transmisję z tego wydarzenia będzie można śledzić na YouTube.

Reklama

Miss Universe 2024. Czy Kasandra Zawal ma chłopaka?

Czy to właśnie piękna Kasandra Zawal zostanie Miss Universe 2024? Oczywiście tego bardzo jej życzymy i trzymamy za to mocno kciuki. Tymczasem mamy dla Was kilka ciekawostek na temat pięknej Miss. Ostatnio podczas naszego wywiadu z Kasandrą padło pytanie, czy jej serce jest zajęte. Miss Polski 2024 odpowiedziała na to pytanie dość tajemniczo, ale mimo to raczej nie pozostawiła złudzeń w tym temacie!

Ja obiecałam sobie, że nie będę jakoś szczególnie rozprawiać o moim życiu prywatnym publicznie, więc mogę tylko tak trochę enigmatycznie powiedzieć, że jestem bardzo spełniona w życiu prywatnym. - powiedziała nam Kasandra

Co jeszcze podczas naszego wywiadu zdradziła nam Kasandra Zawal? Całą rozmowę z Miss Polski 2024, która reprezentuje nas na Miss Universe, możecie obejrzeć poniżej!

Reklama

Zobacz także: Zdobyła nie tylko tytuł Miss Polski 2024 ale i ogromne pieniądze. Na co wyda je Kasandra Zawal?