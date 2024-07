Przepis na sok z pigwy do herbaty – skuteczny sposób na przeziębienie

Sok z pigwy to skuteczne lekarstwo na przeziębienie i grypę w okresie jesienno-zimowym. Wzmacnia organizm i poprawia pracę układu pokarmowego. Do zrobienia go w domu wystarczy kilogram owoców pigwy i pół kilograma cukru.